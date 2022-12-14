مهاجمة آرسنال: لا تحدثني عن المساواة، هذا لا يحدث مع ميسي ونيمار!

هجوم حاد على جوائز الكرة الذهبية

انتقدت مهاجمة فريق آرسنال الإنجليزي فيفيان ميديما حفل الكرة الذهبية وزعمت أنهم لا يعاملوا لاعبات كرة القدم بإنصاف، مثلما يحدث مع اللاعبين الرجال.

وتواجدت ميديما في حفل الكرة الذهبية الماضي حينما تم توزيع 7 جوائز منهم 6 للرجال وواحدة فقط للسيدات، وهو الأمر الذي أغضب لاعبة آرسنال.

حيث قالت في حديثها مع "BBC": "لم أشعر بالتقدير بصفتي لاعبة كرة قدم هناك، إذا كانوا يريدون إشراك النساء، فعليهم أن يفعلوا ذلك بطريقة مختلفة. لقد حصلوا على خمس أو ست جوائز مختلفة للرجال بينما حصلت النساء على جائزة واحدة فقط. إذا أردن تحقيق المساواة، عليهم منح نفس الجوائز لكرة القدم للرجال والسيدات".

وكانت ميديما قد وصفت بأنها "ضيف" في الصورة التي نشرت من الحفل بعد خسارتها جائزة الكرة الذهبية لمنافسته أليكسيا بوتيلاس لاعبة برشلونة في عام 2022.

وعن هذا الخطأ، أضافت: "لقد حصلنا على الرقم الثاني في ذلك العام، والذي كان من المفترض أن يكون رقم واحد، لكننا وصفنا بأننا "ضيوف"، من الواضح أن هذا لن يحدث أبدًا إذا كان ميسي ونيمار يسيران بجوار بعضهما البعض".