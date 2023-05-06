السؤال الذي يشغل بال مشجعي الكرة السعودية بشكل عام حول هوية ممثل الدوري السعودي في كأس العالم للأندية 2023

فقد الهلال تمثيله للسعودية في كأس العالم للأندية بعد أن بات العالمي موجودًا بشكل اعتيادي في هذه البطولة، وعلى الأرجح لن يستطيع تمثيل المملكة في النسخة المقبلة.

الهلال خسر من أوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ليسدل الستار على مشاركتين متتاليتين في كأس العالم للأندية حقق فيهما المركزين الرابع والثاني على الترتيب"

"وصيف العالم" ترك أنصاره في ذهول عقب موسم لم يكن في الحسبان، خصوصًا بعد التوهج في كأس العالم للأندية حيث انتظر جماهير "الزعيم" أن ينتفض الهلال بعد العودة من المغرب ويحقق كل شيء.

ولكن من يمثل السعودية في كأس العالم للأندية 2023 بعد خسارة الهلال دوري أبطال آسيا؟ هذا ما نستعرضه في السطور التالية.

أين تقام كأس العالم للأندية 2023؟

يطرح هذا السؤال ببساطة حول من يمثل السعودية في كأس العالم للأندية 2023، ببساطة لأن المملكة هي من ستنظم البطولة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم منح حق تنظيم البطولة للسعودية لأول مرة على الإطلاق، تكريسًا للتفوق السعودي على مستوى التنظيم الرياضي في السنوات الأخيرة.

متى تقام كأس العالم للأندية 2023؟

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية في الفترة بين الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 والجمعة 22 ديسمبر 2023.

البطولة الموعد كأس العالم للأندية 2023 12 ديسمبر - 22 ديسمبر 2023

من يمثل السعودية في كأس العالم للأندية 2023؟

كان الجمهور السعودي يمني النفس بأن يمثل فريقان الكرة السعودية في كأس العالم للأندية ولكن خسارة الهلال لدوري أبطال آسيا حجمت هذه الآمال.

لوائح "فيفا" تنص على مشاركة فريق من الدولة المنظمة يكون بطل دوريها ومنظم البطولة، وفي هذه الحالة بالتأكيد ستكون أحد فرق الاتحاد أو النصر أو الشباب أو الهلال حاضرة في كأس العالم للأندية 2023.

لكن الآمال الرقمية شيء والواقع شيء آخر، وعلى الأرجح فإن لغة الواقع تقول إن أحد فريقي الاتحاد أو النصر هو من سيمثل السعودية في كأس العالم للأندية 2023.

فقبل 5 جولات من ختام الدوري السعودي، يتصدر الاتحاد المسابقة بـ 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

Shahid