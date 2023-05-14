من يقصد؟ "مدرب سيترك فريقه السعودي من أجل الدوري الإنجليزي!"

أحمد رفعت
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دوري روشن السعوديالهلالالإتحادالدوري الإنجليزي الممتاز

من هو المدرب الذي سيترك فريقه من أجل الدوري الإنجليزي؟

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يبدو أن هناك مفاجأة ستحدث خلال الأيام المقبلة، بعدما أصر مدرب أحد أندية الدوريات السعودية، على الرحيل من فريقه، من أجل تولي تدريب فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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واقترب الموسم من نهايته، حيث اقترب الاتحاد من حسم لقب دوري روشن للمحترفين، بينما هناك منافسة شرسة على لقب دوري يلو للدرجة الأولى السعودي بين الأهلي والأخدود والحزم.

وكشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن اقتراب أحد مدربي فرق الدوريات السعودية من الرحيل لتدريب أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء نص تغريدة المريسل كالآتي: "مدرب يدرب أحد فرق الدوريات السعودية، وقع عقد لمدة سنتين وشارفت نصف المدة على نهايته، أبلغ مسيري ناديه أنه قرر الرحيل لا محالة".

واختتم المريسل تصريحاته قائلًا: "مسيرون النادي طلبوا منه تأجيل النقاش، ولكنه فاجئهم بحضور وكيل أعماله للتفاوض حول كيفية إنهاء العقد، كون وجهته القادمة ستكون للدوري الإنجليزي الممتاز".

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