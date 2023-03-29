من يفوز بدوري روشن السعودي 2022-23؟ مباريات الهلال والنصر والاتحاد والشباب المتبقية

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Hilal Nassr Ittihad SPL GFXGoal AR
دوري روشن السعوديالهلالالنصرالإتحادالشباب

يحتدم الصراع بين الاتحاد والنصر والشباب والهلال على لقب موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، فمن منهم يظفر باللقب في نهاية الموسم؟

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يجذب دوري روشن السعودي الكثير من الأنظار في السنوات الأخيرة، لكن الاهتمام تزايد بالمسابقة في موسم 2022-23 بشكل أكبر، بفضل وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في يناير الماضي.

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وصول "صاروخ ماديرا" إلى دوري روشن السعودي ليس عامل الجذب الوحيد للمسابقة، بالنظر إلى مستوى التنافس الكبير على اللقب في السنوات الأخيرة بين أكثر من فريق.

موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي يشهد صراعًا محتدمًا بين أربعة فرق على اللقب، هي الاتحاد، المتصدر الحالي لجدول الترتيب، والنصر، والشباب، والهلال حامل اللقب.

التقرير التالي من "جول.كوم" يكشف سير المنافسة في دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، عبر استعراض مباريات الجولات الأخيرة لفرسان الرهان.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

الاتحاد

21

15

5

1

40

7

+33

50

2

النصر

21

15

4

2

44

12

+32

49

3

الشباب

21

13

5

3

43

20

+23

44

4

الهلال

19

11

6

2

37

17

+20

39

5

التعاون

21

10

5

6

29

26

+3

35

6

الفتح

21

10

2

9

35

30

+5

32

7

ضمك

21

7

7

7

26

25

+1

28

8

الطائي

21

8

2

11

29

32

-3

26

9

الرائد

21

7

4

10

27

33

-6

25

10

الفيحاء

20

6

6

8

25

31

-6

24

11

الاتفاق

21

6

5

10

18

26

-8

23

12

أبها

21

7

2

12

25

36

-11

23

13

الوحدة

21

5

7

9

18

29

-11

22

14

الخليج

20

5

2

13

15

31

-16

17

15

العدالة

21

4

5

12

17

39

-22

17

16

الباطن

21

2

3

16

14

48

-34

9

متى ينتهي دوري روشن السعودي 2022-23؟

يضم دوري روشن السعودي 16 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في الموسم الحالي هو 30 جولة.

ولعبت حتى الآن 21 جولة منذ بداية الموسم، لكن بعض الفريق لديها مباريات مؤجلة، وهو ما يعني أن هناك تسع جولات فقط على نهاية موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 30 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي يوم الأربعاء 31 مايو 2023.

ما هي مباريات الاتحاد المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
22الاتحاد - ضمكالثلاثاء 4 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-الجوهرة المشعة
23الوحدة - الاتحادالأحد 9 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
24الاتحاد - الشبابالخميس 27 أبريل 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الجوهرة المشعة
25التعاون - الاتحادالأربعاء 3 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-مدينة الملك عبد الله الرياضية
26الاتحاد - أبهاالثلاثاء 9 مايو 2023،19:00 السعودية، 18:00 مصر-الجوهرة المشعة
27الهلال - الاتحادالإثنين 15 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الأمير فيصل بن فهد
28الاتحاد - الباطنالسبت 20 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الجوهرة المشعة
29الفيحاء - الاتحادالجمعة 26 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-مدينة المجمعة الرياضية
30الاتحاد - الطائيالأربعاء 31 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الجوهرة المشعة

ما هي مباريات النصر المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
22العدالة - النصرالثلاثاء 4 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
23الفيحاء - النصرالأحد 9 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-مدينة المجمعة الرياضية
24الهلال - النصرالثلاثاء 18 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-الأمير فيصل بن فهد
25النصر - الرائدالخميس 27 أبريل 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-SMC PARK
26النصر - الخليجالثلاثاء 9 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-SMC PARK
27الطائي - النصرالإثنين 15 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
28النصر - الشبابالسبت 20 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-SMC PARK
29الاتفاق - النصرالجمعة 26 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الأمير محمد بن فهد
30النصر - الفتحالأربعاء 31 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-SMC PARK

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ما هي مباريات الشباب المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
22الشباب - الهلالالجمعة 7 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-الأمير فيصل بن فهد
23الخليج - الشبابالثلاثاء 11 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-الأمير محمد بن فهد
24الاتحاد - الشبابالخميس 27 أبريل 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الجوهرة المشعة
25الشباب - الفتحالأربعاء 3 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الأمير فيصل بن فهد
26الاتفاق - الشبابالثلاثاء 9 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الأمير محمد بن فهد
27الشباب - الوحدةالإثنين 15 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الأمير فيصل بن فهد
28النصر - الشبابالسبت 20 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-SMC PARK
29الشباب - التعاونالجمعة 26 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الأمير فيصل بن فهد
30ضمك - الشبابالأربعاء 31 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

ما هي مباريات الهلال المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
16الهلال - الخليجالسبت 1 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-الأمير فيصل بن فهد
17الفيحاء - الهلالالثلاثاء 4 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-مدينة المجمعة الرياضية
22الشباب - الهلالالجمعة 7 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-الأمير فيصل بن فهد
23الهلال - الطائيالإثنين 10 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-الأمير فيصل بن فهد
24الباطن - الهلالالجمعة 14 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-نادي الباطن
25الهلال - النصرالثلاثاء 18 أبريل 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		الأمير فيصل بن فهد
26ضمك - الهلالالثلاثاء 9 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
27الهلال - الاتحادالإثنين 15 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الأمير فيصل بن فهد
28العدالة - الهلالالسبت 20 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
29أبها - الهلالالجمعة 26 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
30الهلال - الرائدالأربعاء 31 مايو 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-الأمير فيصل بن فهد

كيف يحسم دوري روشن السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب لائحة دوري روشن السعودي، فإنه في حال تعادل النقاط بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:

النقاط في المواجهات المباشرة - فرق الأهداف في المواجهات المباشرة - فرق الأهداف الإجمالي - إجمالي الأهداف - اللعب النظيف.

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