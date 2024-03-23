Vinicius Junior Real Madrid Barcelona 2023-24Getty
بلال محمد

من يفوز بالدوري الإسباني 2023-2024؟ مباريات ريال مدريد وبرشلونة المتبقية

الدوري الإسباني – الليجاريال مدريدبرشلونة

يحتدم الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، فمن منهما يظفر باللقب في نهاية الموسم؟

موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني يشهد صراعًا محتدمًا بين ريال مدريد وبرشلونة، حامل اللقب في النسخة الأخيرة، والذي يتمنى الاحتفاظ بلقبه، بينما يريد الفريق الملكي إعادة اللقب المحبب إلى جماهيره لخزائنه من جديد.

وشهدنا في السنوات الأخيرة، صراعًا مثيرًا بين قطبي الكرة الإسبانية، على لقب الدوري، الذي عادة ما يتم حسمه في الأنفاس الأخيرة من عمر الليجا.

وفي التقرير التالي من "جول" يكشف سير المنافسة في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، عبر استعراض مباريات الجولات الأخيرة للمتنافسين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1ريال مدريد29226164204472
2برشلونة29197360342664
3جيرونا29195559342562
4أتلتيك بيلباو29168550262456
5أتلتيكو مدريد29174854342055
6ريال سوسييداد291210742311146
7ريال بيتيس29101273433142
8فالنسيا28117103232040
9فياريال29108114751-438
10خيتافي2991193742-538
11لاس بالماس29107122932-337
12أوساسونا29106133343-1036
13ديبورتيفو ألافيس2988132635-932
14ريال مايوركا29612112535-1030
15رايو فاييكانو29611122538-1329
16إشبيلية29610133644-828
17سيلتا فيجو2969143244-1227
18قادش29313132040-2022
19غرناطة2828183058-2814
20ألميريا29110182857-2913

متي ينتهي الدوري الإسباني 2023-2024؟

يضم الدوري الإسباني 20 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 38 جولة.

وبحسب روزنامة الليجا، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة ستكون يوم 26 مايو 2024.

المباريات التالية

ما مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024:

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
30ريال مدريد - أتلتيك بيلباوالأحد 31 مارس 2024
21:00 مصر، 22:00 السعودية		-سانتياجو برنابيو
31مايوركا - ريال مدريدالسبت 13 أبريل 2024
18:30 مصر، 19:30 السعودية		-إيبيروستار
32ريال مدريد - برشلونةالأحد 21 أبريل 2024
21:00 مصر، 22:00 السعودية		-سانتياجو برنابيو
33ريال سوسييداد - ريال مدريدالأحد 28 أبريل 2024-أنويتا
34ريال مدريد - قادش5 مايو 2024-سانتياجو برنابيو
35غرناطة - ريال مدريد12 مايو 2024-لوس كارمينيس
36ريال مدريد - ألافيش15 مايو 2024-سانتياجو برنابيو
37فياريال - ريال مدريد19 مايو 2024-لا سيراميكا
38ريال مدريد - ريال بيتيس26 مايو 2024-سانتياجو برنابيو

ما مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب
30برشلونة - لاس بالماسالسبت 30 مارس 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية		-مونتجويك
31قادش - برشلونةالسبت 13 أبريل 2024
21:00 مصر، 22:00 السعودية		-نويفو ميرانديا
32ريال مدريد - برشلونةالأحد 21 أبريل 2024
21:00 مصر، 22:00 السعودية		-سانتياجو برنابيو
33برشلونة - فالنسياالأحد 28 أبريل 2024-مونتجويك
34جيرونا - برشلونة5 مايو 2024-مونتيليفي
35برشلونة - ريال سوسييداد12 مايو 2024-مونتجويك
36ألميريا - برشلونة15 مايو 2024-ألعاب البحر المتوسط
37برشلونة - رايو فاييكانو19 مايو 2024-مونتجويك
38إشبيلية - برشلونة26 مايو 2024-رامون سانشيز بيثخوان

كيف يحسم الدوري الإسباني في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب لائحة الدوري الإسباني، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:

  • فارق الأهداف
  • عدد الأهداف المسجلة
  • النقاط في المواجهات المباشرة
  • الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة
  • مباراة فاصلة في حالة حسم اللقب أو التأهل لمسابقة أوروبية أو الهبوط.
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