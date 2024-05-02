من يدرب بايرن ميونخ الآن؟ رانجنيك يعتذر رسمياً عن تدريب البافاري!

الاعتذارات تتوالى

أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم استمرار رالف رانجنيك مدرباً للفريق حتى نهاية عقده ورفضه الانتقال لتدريب بايرن ميونخ.

وأصبح مدرب مانشستر يونايتد السابق المرشح الأول للمنصب الذي سيصبح خالياً برحيل توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري بحسب الاتفاق مع إدارة النادي البافاري في وقت سابق هذا العام بسبب سوء النتائج.

ونشر الاتحاد النمساوي بياناً على موقعه الرسمي أعلن فيه استمرار رانجنيك بعد نهاية أمم أوروبا المقبلة، القرار الذي وصفه المدرب الألماني بأنه من القلب وسعيد للغاية بسببه، مشدداً بأن الأمر ليس رفضاً لبايرن ولكن من أجل مصلحة فريقه الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأبدى رئيس الاتحاد النمساوي سعادته بالقرار، وأشار إلى رفض رانجنيك لعرضين مغريين على حد تعبيره، دون الكشف عن هوية صاحب العرض الآخر بجانب بايرن ميونخ.

وبعد رفض رانجنيك، تتقلص حظوظ بايرن في البحث عن بديل توخيل في ظل رفض تشابي ألونسو واستمراره مع باير ليفركوزن، ونفس الأمر للمرشح الآخر يوليان ناجلسمان الذي جدد مع منتخب ألمانيا، ليعود الحديث مجدداً عن روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، وأوناي إيمري من أستون فيلا.