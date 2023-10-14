"من يدافع عن الحمدان يعزمه على قهوة وهذا الشرط الوحيد للتجنيس في السعودية"

توابع التعادل الإيجابي للسعودية مع نيجريا

انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، محاولات بعض الجماهير في الدفاع عن عبد الله الحمدان لاعب المنتخب السعودي رغم هبوط مستواه.

السعودية اكتفت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام نيجيريا، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس، الجمعة، بتجربة جديدة للمدرب روبرتو مانشيني، وسط انتقادات لبعض اللاعبين ومن أبرزهم الحمدان.

وبعد تلقيه رسالة من أحد المشاهدين للدفاع عن مهاجم الهلال، قال الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد" عن اتهامه بالتهكم على اللاعب:"أنا لا أتهكم على أحد وأحترم كل الناس، ولكن كل لاعب له مستواه وإمكانياته الخاصة، لذلك لو أراد أحد المشجعين أن يشعر بالحنين تجاه أي لاعب يمكنه دعوته إلى منزله وتقديم له القهوة والدفاع عنه بكل الطرق".

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وأضاف:"لا يمكننا الذهاب إلى كأس آسيا ونحن بحاجة لعمل عمرتين والصلاة من أجل لاعب حتى ينجح في التسجيل".

وعن إمكانية التجنيس قال:"لا أريد سماع اسم أي لاعب عمره أكبر من 30 سنة للحديث عن تجنيسه، لو أردنا القيام بذلك فهناك جابري فيجا لاعب الأهلي".

يذكر أن السعودية تقع في المجموعة السادسة بدور المجموعات بكأس آسيا، حيث تلعب مع تايلاند وعمان وقيرغيزستان.