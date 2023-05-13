من يتأهل لنهائي دوري الأبطال؟.. توقع مثير لرئيس الاتحاد الأوروبي لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

رئيس الاتحاد الأوروبي يكشف توقعاته لنتيجة مباراة إياب ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

تحدث ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بإياب ببطولة دوري أبطال أوروبا في ملعب الاتحاد.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لاستضافة ريال مدريد في ملعب الاتحاد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم.

ووفقًا لصحيفة "آس" قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لا يرى مرشحًا واضحًا بين ريال مدريد وسيتي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "في رأيي كل شيء مفتوح في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد "50 إلى 50" وقد يكون الإنتر قد حصل على أفضلية حاسمة في المواجهة الأخرى لكن بالطبع كل شيء ممكن".

وسيلتقى الفائزان بنصف النهائي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو القادم في اسطنبول.

وأكد تشيفرين، أنه لن يكون هناك تغيير في المكان على الرغم أنه تم التلميح في بعض وسائل الإعلام عن نقل المباراة نتيجة للانتخابات العامة في تركيا وعلق قائلًا: "في بعض الأحيان لا تعرف ما إذا كنت تضحك أو تبكي كتب أحدهم أننا نفكر في شيء ما وفجأة وبدون استشارتنا تنشره جميع وسائل الإعلام في العالم نحن لا نتحدث عن تغيير موعد أو مكان الحدث وكل من نشرها أول من اختلقها ".

وقال تشيفرين خلال حدث جمع فيه لاعبين سلوفينيين وكرواتيين سابقين: "من واجبنا القيام بذلك لم يحتاج لاعبو كرة القدم السلوفينية والكرواتية إلى أكثر من عشر ثوان للالتقاء، وتم تنظيم مباراة خيرية حضرها مع آخرين مثل ميشو بريشكو، وميليفوي نوفاكوفيتش، وروبرت بروسينيكي، وزفونيمير بوبان، وماريو مانديوكيتش.