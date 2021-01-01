من هي أخت نيمار؟ رافييلا سانتوس ولعنة الإصابات في عيد ميلادها!

في هذا التقرير نستعرض سويًا بعض المعلومات عن رافييلا سانتوس شقيقة نيمار الصغرى، والتي كلما أتى عيد ميلادها تعرض لاعب باريس سان جيرمان لإصابة..

اعتادت الجماهير في السنوات الأخيرة أن يتعرض نيمار دا سيلفا إلى إصابة يبتعد من خلالها عن الملاعب خلال فترة عيد ميلاد شقيقته رافاييلا.

عيد ميلاد رافاييلا يأتي في الحادي عشر من مارس بكل عام، ونيمار دائمًا في نفس التوقيت إما يتعرض إلى الإصابة أو الإيقاف، وتحديدًا منذ موسم 2014-15.

ليس سرًا أن نجم باريس سان جيرمان قريب من أخته بشكل لا يصدق، لدرجة أن المهاجم البرازيلي يمتلك وشمًا على ذراعيه يحمل صورة وجهها.

في هذا التقرير نستعرض معًا كل التفاصيل التي تتعلق برافاييلا سانتوس، شقيقة نيمار.

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من هي رافييلا سانتوس؟

رافييلا سانتوس هي الأخت الصغرى لنيمار، ولدت في 11 مارس 1996، وعلى الرغم من أن أخيها هو أحد أكثر المشهورين في العالم، لكنها كسبت شهرتها باعتبارها رمزًا للأناقة مع مسيرة في مهنة عارضة الأزياء اكتسبت على إثرها أكتر من 5.5 مليون متابع على تطبيق إنستجرام.

ساهمت رافييلا كثيرًا في مؤسسة نيمار الخيرية التي أنشأها في عام 2014، والتي تركز على مساعدة الأطفال المحرومين الذين يعيشون في برايا جراندي، ساو باولو، بالقرب من مكان نشأة الشقيقين.

عندما وُلدت رافييلا، كان اسمها هو دا سيلفا سانتوس، وعندما كبرت في العمر قامت بتغيير اللقب ليصبح بيكران، وزعمت صحيفة جلوبو البرازيلية أن التغيير كان لتكريم أسطورة إنجلترا ديفيد بيكهام، مثلها الأعلى في الطفولة.

كانت أخت نيمار على علاقة من قبل مع جابرييل باربوسا "جابيجول" مهاجم إنتر ميلان، ولكن ورد أن الثنائي قد انفصلا في عام 2018.

ما هي لعنة عيد ميلاد شقيقة نيمار؟

يبدو أن عيد ميلاد شقيقة نيمار يحمل للجناح البرازيلي الكثير من سوء الحظ على أرض الملعب، ففي عام 2018 غاب قائد البرازيل عن مباراة للموسم الخامس على التوالي في وقت قريب من عيد ميلادها.

في عام 2019، أصيب نيمار في النصف الثاني من الموسم بما في ذلك شهر مارس بأكمله.

وفي عام 2020، أصيب نيمار لإصابة في ضلعه بشهر فبراير أدت لغيابه لمدة طويلة عن الملاعب، وزاد من النكات حول "لعنة" عيد ميلاد شقيقته.

مرة أخرى ولكن هذه المرة في 2021، تعرض نيمار للإصابة خلال مباراة فريقه أمام كان في كأس فرنسا، ليبتعد عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بالتزامن مع عيد ميلاد شقيقته.

يقول الكثيرون أن نيمار يتعرض إلى الإصابة عمدًا في هذا الوقت من أجل قضاء بعض الأيام رفقة شقيقته، حتى أن هذه الأقاويل الساخرة تداولها سيرخيو راموس قائد ريال مدريد من قبل.

راموس قال من قبل "أحب اللعب مع الأفضل دائمًا، ونيمار واحد منهم، ما علينا التفاوض عليه الآن هو عيد ميلاد أخته".

في عام 2015، تحصل نيمار على الإنذار الخامس في ذلك الموسم أمام غرناطة في 28 فبراير، مما يعني إيقافه أمام رايو فاييكانو يوم 8 مارس، وسمح له برشلونة حينها بالسفر إلى البرازيل والعودة في 18 مارس.

في الموسم التالي، تعرض للإيقاف أيضًا ولكن هذه المرة كانت أمام رايو فاييكانو في يوم 8 مارس.

غاب البرازيلي عن المباراة ضد إيبار في 6 مارس وعاد إلى البرازيل مرة أخرى للاحتفال بعيد ميلاد شقيقته، واضطر حينها للحصول على إذن من لويس إنريكي وقائد برشلونة أندريس إنييستا ، بالإضافة إلى نوابه الثلاثة - ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وخافيير ماسكيرانو.

من الواضح أن نيمار يحب قضاء الوقت مع عائلته ، خاصة فيما يتعلق بعيد ميلاد أخته، معبرًا عن ذلك على إنستجرام في منشور شهير.

صاحب الـ28 عامًا كتب "هذه الصورة تظهر مدى سعادتي بالأمس، مشاهدة أختي تكبر وتعيد الاتصال بالأصدقاء لا تقدر بثمن. أتوق إلى البارحة، يا لها من لحظة".