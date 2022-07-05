كل ما تريد معرفته عن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السعودي.

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا مساء الإثنين 4 يوليو 2022 عن التعاقد مع البرتغالي نونو سانتو ليتولى تدريب الفريق خلفًا للروماني كوزمين كونترا.

الاتحاد تحرك للتعاقد مع نونو سانتو بعد إخفاق كوزمين كونترا في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، رغم أن "العميد" كان الأقرب لحصد اللقب خلال فترة طويلة من الموسم.

وأعلن الاتحاد التعاقد مع نونو سانتو بعقد يمتد حتى صيف 2024، فيما تشير التقارير إلى أنه سيحصل هو وجهازه المعاون على خمسة ملايين يورو سنويًا.

لكن، من هو نونو سانتو مدرب الاتحاد الجديد؟ وما هي أبرز المحطات في مسيرته التدريبية وأهم إنجازاته؟ كل هذا وأكثر نستعرضه معكم في التقرير التالي من "جول GOAL".

من هو نونو سانتو مدرب الاتحاد الجديد؟

ولد نونو إسبريتو سانتو في الخامس والعشرين من يناير 1974، ويبلغ من العمر 48 عامًا.

بدأ سانتو مسيرته مع كرة القدم كحارس مرمى في نادي فيتوريا جيماريش عام 1992.

المحطة الأبرز في مسيرة نونو سانتو كانت اللعب في صفوف نادي بورتو البرتغالي خلال الفترة بين 2002 و2004 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولم يلعب نونو سانتو بصورة منتظمة مع بورتو خلال تلك الفترة، حيث تواجد أسطورة البرتغال فيتور بايا كحارس أساسي.

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تلك الفترة كانت الأنجح في مسيرة نونو سانتو كلاعب، وشهدت تتويجه مع الفريق بلقبين للدوري البرتغالي، ولقبًا في كأس البرتغال، لكن التتويج الأهم كان الحصول على دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي.

ورحل نونو سانتو عن بورتو في 2004 إلى نادي دينامو موسكو الروسي، لكنه عاد إلى بورتو في 2007 بعد رحلة قصيرة مع أفيس البرتغالي، واعتزل اللعب في 2010.

ما هي الأندية التي دربها نونو سانتو؟

بدأ نونو سانتو مسيرته في التدريب بعد الاعتزال مباشرة، واعتمد على أفكار مورينيو التدريبات حسبما أكد في وقت سابق.

وبدأ نونو سانتو مسيرته التدريبية مع ريو أفي في 2012، واستمر في تدريبه حتى 2014.

ووصل في موسمه الثاني إلى نهائي كأس البرتغال، وقاد الفريق لأول مرة في تاريخه إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وفي صيف 2014، وقع نونو سانتو عقدًا لمدة موسم واحد مع فالنسيا الإسباني، وفي يناير 2015 وافق على تمديد عقده حتى 2018.

وتمكن نونو سانتو من إنهاء موسمه الأول مع فالنسيا في المركز الرابع وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وحصل على جائزة أفضل مدرب في الشهر ثلاث مرات.

لكنه قرر الاستقالة في نوفمبر 2015، بعد الخسارة أمام إشبيلية، وبداية سيئة للموسم في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

وفي يونيو 2016، انتقل نونو سانتو لتدريب بورتو بعقد يمتد لعامين، لكنه أقيل في مايو 2017 بعد فشل بورتو في التتويج بلقب الدوري البرتغالي.

نونو سانتو مدرباً للاتحاد حتى 2024 pic.twitter.com/V4V5ivC8tL — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 4, 2022

وبعد أسابيع من إقالته من تدريب بورتو، بدأ نونو سانتو المحطة الأبرز في مسيرته التدريبية، حين انتقل إلى قيادة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

واستمر نونو سانتو في تدريب وولفرهامبتون حتى صيف 2021، حيث قاد الفريق في الموسم الأول إلى الصعود نحو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم وولفرهامبتون أداءً مميزًا للغاية تحت قيادة نونو سانتو، حتى قرر الرحيل في مايو 2021 بعد فسخ عقده بالتراضي بنهاية موسم 2020-21.

وفي يونيو 2021، تولى نونو سانتو تدريب توتنهام الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين.

وفي أغسطس 2021، حقق توتنهام تحت قيادة نونو سانتو أفضل بداية للفريق في الدوري الإنجليزي بالفوز في أول ثلاث مباريات في الموسم، ليحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.

لكن في نوفمبر 2021، أقيل نونو سانتو من منصبه، بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث خسر الفريق خمس من أصل سبع مباريات في الدوري الإنجليزي.

ما هي أبرز إنجازات نونو سانتو كمدرب؟

حقق نونو سانتو لقبًا واحدًا فقط في مسيرته كمدرب، وهو التتويج بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" في موسم 2017-18.

وعلى الصعيد الفردي، فقد حقق لقب مدرب الشهر في الدوري الإسباني ثلاث مرات، ولقب مدرب الشهر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مرة واحدة، ولقب أفضل مدرب في الشهر في الدوري الإنجليزي أربع مرات.

أرقام من مسيرة نونو سانتو التدريبية 📊 pic.twitter.com/LmM2AlMHTc — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 4, 2022

أما الجائزة الفردية الأبرز التي حصل عليها، فكانت جائزة رابطة المدربين الإنجليزية عن أداء وولفرهامبتون في موسم 2017-18 في دوري الدرجة الأولى.