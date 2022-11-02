تعرف على المنافس المحتمل لنادي ريال مدريد الإسباني في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23.

تأهل نادي ريال مدريد الإسباني في صدارة المجموعة السادسة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23.

ومع ضمان صدارة مجموعته، بعدما حصل على 13 نقطة متفوقًا بفارق نقطة على لايبزيج الألماني، فإن النادي الملكي وجماهيره في حالة ترقب لقرعة دور الستة عشر من البطولة.

ريال مدريد، الذي يدافع عن لقب دوري أبطال أوروبا، والأكثر فوزًا بالبطولة في التاريخ برصيد 14 لقبًا، ينتظر قرعة دور الستة عشر، والتي تقام في السابع من نوفمبر الجاري، للتعرف على منافسه المقبل في البطولة.

حقيقة أن ريال مدريد تصدر مجموعته تجعله في مواجهة مع أحد الأندية الوصيفة في المجموعات الأخرى.

ما هو ترتيب ريال مدريد في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

ريال مدريد لعب في المجموعة السادسة لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23، والتي ضمت إلى جانبه لايبزيج الألماني، وسلتيك الاسكتلندي، وشاختار الأوكراني.

وتمكن ريال مدريد من تحقيق صدارة المجموعة، بعدما حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل وهزيمة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن لايبزيج الوصيف.

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه فارق النقاط 1 ريال مدريد 6 4 1 1 15 6 +9 13 2 لايبزيج 6 4 0 2 13 9 +4 12 3 شاختار 6 1 3 2 8 10 -2 6 4 سلتيك 6 0 2 4 4 15 -11 2

ما هو نظام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تضم أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية تضم أصحاب الوصافة.

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

من هو منافس ريال مدريد المحتمل في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023؟

مع خروج كافة الأندية الإسبانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فإن ريال مدريد سيكون تقريبًا أمام قرعة مفتوحة في دور الستة عشر من البطولة.

الفريق الوحيد الذي لا يمكن أن يواجهه ريال مدريد في ثمن النهائي هو لايبزيج الألماني لتواجده معه في المجموعة السادسة.

فيما سيكون أمام ريال مدريد سبعة خيارات في قرعة دور الستة عشر، والتي تمثل الأندية التي احتلت المركز الثاني في بقية المجموعات.

وتلك الأندية هي: ليفربول الإنجليزي، وكلوب بروج البلجيكي، وإنتر الإيطالي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وميلان الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا: