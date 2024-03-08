"من هو مبابي؟" .. رد صادم من فلورنتينو بيريز على مطالب جماهير ريال مدريد!

رئيس ريال مدريد يرفض إشباع فضول عشاقه

يرفض فلورنتينو بيريز إعطاء أي إشارة حول الصفقة الأهم والأبرز بالتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لذلك إجاباته على الأمر ستكون غامضة أو ساخرة.

بيريز حضر مباراة ريال مدريد في الدوري الأوروبي لكرة السلة، وطلب منه المشجعون التقاط البعض الصور معه، بالإضافة لطلبين آخر.

الأول كان عندما قال له مشجع "عليك إحضار ألفونسو ديفيس"، في إشارة إلى مدافع بايرن ميونخ، ليرد عليه بيريز:"ديفيس؟ من هو ديفيس؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم يتوقف الأمر عند ذلك، عندما طٌلب من التعاقد مع كيليان مبابي، حيث قال له المشجعون عبارات مثل "مع مبابي وديفيس سنفوز بكل شيء"، "هل مبابي قادم؟".

وجاء رد بيريز الساخر كما هو:"مبابي؟ من هو مبابي؟"، ليرفض إعطاء أي تلميحات حول أي صفقة محتملة.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى أن ريال هو الوجهة الأقرب لمبابي بعد الاتفاق على رحيله عن باريس بعد نهاية عقده، كما أن ديفيس قد يزامله الموسم القادم في سانتياجو برنابيو لرفضه التجديد لبايرن ميونخ حتى الآن.