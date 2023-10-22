من هو مارك جويو؟ موهبة لا ماسيا الذي قاد برشلونة للفوز على أتلتيك بيلباو

صار أسرع بديل يسجل في هدف بالدوري الإسباني لصالح برشلونة في التاريخ ..

شهد نادي برشلونة مشاركة موهبة جديدة في لقاء أتلتيك بيلباو حينما لعب مارك جويو وسجل الهدف الذي قاد النادي الكتالوني للفوز على مضيفه في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

جويو شارك بديلًا لفيرمين لوبيز في الدقيقة 79 ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى سجل هدفًا رائعًا ليمنح لبرشلونة النقاط الثلاث.

الجماهير الكتالونية احتفلت بصاحب الـ17 عامًا، وفي التقرير الآتي ما تريد أن تعرفه عن مارك جويو.

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من هو مارك جويو مهاجم برشلونة الجديد وجوهرة لا ماسيا؟

وُلد مارك جويو في 4 يناير 2006 في إقليم كتالونيا ليبدأ مسيرته في أكاديمية لا ماسيا مع انطلاق موسم 2013-2014، وتم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى في يونيو 2023.

ويلعب جويو في مركز المهاجم الصريح، كما كان هداف يورو تحت 17 عامًا والتي أقيمت في يناير الماضي.

وشارك جويو في الفترة التحضيرية حينما لعب ضد فيسيل كوبي وديًا وشارك بديلًا للبولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الشوط الثاني.

أما أول استدعاء رسمي للفريق الأول فكان ضد غرناطة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ولكنّه لم يشارك في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ولكن مشاركته تأجلت إلى الجولة العاشرة حينما نزل بديل فيرمين لوبيز في الدقيقة 79 ومن أول لمسة سجل هدفًا ضد أتلتيك بيلباو وهو ما حسم اللقاء بفوز برشلونة وتقليص الفارق إلى نقطة مع ريال مدريد وجيرونا.

ما هي أبرز إنجازات مارك جويو مع برشلونة؟

حطم جويو رقمًا قياسيًا فريدًا حينما سجل الهدف الأول ضد بيلباو، إذ أصبح أسرع لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفًا في ظهوره الأول، فلم يستغرق اللاعب سوى 33 ثانية فقط ليسجل.

كما أظهر إمكانياته في يورو تحت 17 عامًا حينما سجل 8 أهداف في 12 مباراة ليكون هداف البطولة.

أما في الموسم الحالي، فقد لعب مع فريق تحت 19 عامًا وسجل 5 أهداف منها هدفين في دوري ابطال أوروبا للشباب.

ماذا قال مارك جويو بعد تسجيل أول أهدافه مع برشلونة؟

وفي تصريحات بعد المباراة، قال جويو: "لا ماسيا تعمل وتصنع الكثير من المواهب للوصول إلى هذه المرحلة، لم أنظر إلى هاتفي بعد ولا أعتقد أنني سأستطيع النوم الليلة".

وتابع: "أنا سعيد للغاية بما حدث، وممتن للفرصة التي سُنحت لي للمشاركة وسعيد أنني نجحت في الاستفادة منها بأكثر طريقة ممكنة".

أما تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، فعلّق: "حينما تعرضنا للكثير من الإصابات كنا بحاجة للنظر إلى لا ماسيا".

وواصل: "أردت الاعتماد على مارك جويو لأن لديه قدرة رائعة على التسجيل واعتمدت عليه لتحقيق ذلك، وكان في الموعد".