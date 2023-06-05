من هو مارتن زوبيميندي المرشح لخلافة سيرجيو بوسكيتس في برشلونة؟

تعرف أكثر على مارتن زوبيميندي المرشح لخلافة سيرجيو بوسكيتس في برشلونة...

أعلن برشلونة، رحيل سيرجيو بوكسيتس، أحد قادة الفريق الكتالوني وعنصر من عناصر الجيل الذهبي للبلوجرانا، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبدأ الفريق الكتالوني في البحث عن بديل لبوسكيتس، لتدعيم وسط الميدان في الفترة القادمة، وبالفعل ارتبط بالعديد من الأسماء اللامعة لشغل هذا المركز.

ومن بين تلك الأسماء مارتن زوبيميندي، لاعب ريال سوسييداد، الذي يعتبر بحسب الصحافة الإسبانية، هو مطلب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، ليكون خليفة بوسكيتس في الفريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف أكثر على مارتن زوبيميندي المرشح لخلافة سيرجيو بوسكيتس في برشلونة.

من هو مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسييداد؟

ولد مارتن زوبيميندي، في إسبانيا يوم الثاني من فبراير لعام 1999، وبدأ مسيرته في عالم كرة القدم منذ سن صغيرة، حتى التحق بأكاديمية ريال سوسييداد وبدأ في التدرج بها بالمراحل السنية المختلفة.

وقدم زوبيميندي مستويات مميزة خلال مشواره مع سوسييداد، في الفئات السنية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في الدوري الإسباني أمام خيتافي في موسم 2018-19.

وفي موسم 2019-20، بدأ زوبيميندي في الحصول على فرص أكثر للمشاركة مع الفريق الأول لريال سوسييداد، حتى كانت انطلاقته الحقيقية في موسم 2020-21، عندما أصبح من العناصر الأساسية للفريق، وفي ذلك الموسم شارك في 31 مباراة بالدوري.

وعلى الصعيد الدولي يمتلك اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، سجلًا مميزًا مع منتخب إسبانيا عبر الفئات العمرية المختلفة، وشارك لأول مرة مع منتخب إسبانيا الأول فيي عام 2021 أمام ليتوانيا في مباراة ودية.

ما هي قيمة الشرط الجزائي لبيع مارتن زوبيميندي إلى برشلونة؟

كما ذكرنا سابقًا فإن برشلونة يريد التعاقد مع زوبيميندي، لتدعيم وسط الفريق في الفترة القادمة، إلا أن فريقه يرفض التفريط فيه بسهولة.

وينتهي عقد زوبيميندي مع سوسييداد في صيف 2027، ولديه شرط جزائي في عقده وصلت قيمته إلى 60 مليون يورو، وترفض إدارة فريقه التخلي عن اللاعب إلا بعد دفع الشرط الجزائي كامل.

وتعمل إدارة برشلونة على الدخول في مفاوضات مع إدارة سوسييداد، لحسم الصفقة دون دفع الشرط الجزائي، خاصة أنه وبحسب التقارير الصحفية فإن اللاعب لا يمانع ارتداء قميص البلوجرانا.

ما هم المرشحون لخلافة بوسكيتس في برشلونة؟

بحسب التقارير الصحفية ارتبط برشلونة، بأكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق وخلافة بوسكيتس في الفريق، والأمر لا يقتصر على زوبيميندي، حتى وإن كان الأكثر حظًا بين المرشحين نظير إعجاب تشافي به.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن ديكلان رايس لاعب وست هام الإنجليزي، أحد الحلول المطروحة على طاولة برشلونة لتعويض رحيل بوسكيتس، كما ان روبن نيفيش لاعب وولفرهامبتون هو الآخر أحد الأسماء المطروحة بقوة لتدعيم صفوف برشلونة.