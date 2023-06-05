من هو فيران جارسيا لاعب ريال مدريد الجديد؟

بعد اقترابه من العودة إلى ريال مدريد، تعرف أكثر على فيران جارسيا لاعب الميرينجي الجديد...

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد عن عودة فيران جارسيا، إلى صفوف الميرينجي، بداية من الموسم المقبل.

وكان جارسيا، قد سبق وأن مثل صفوف ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى رايو فاييكانو في صيف 2020، ويتألق منذ ذلك الحين حتى يقرر ريال مدريد استعادته من جديد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف أكثر علي فيران جارسيا لاعب ريال مدريد الجديد....

من هو فيران جارسيا؟

ولد فيران جارسيا في الرابع عشر من أغسطس لعام 1999، وبدأ مسيرته مع ريال مدريد، وتدرج في المراحل السنية المختلفة، ولكنه لم يحظى بمشاركة مع الفريق الأول إلا مرة وحيدة.

وكان الظهور الأول والأخير لجارسيا مع الفريق الأول بريال مدريد، في بطولة كأس ملك إسبانيا في موسم 2018-19، أمام فريق مليلية، قبل أن ينتقل إلى رايو فاييكانو في صيف 2020.

ومنذ وصوله إلى فاييكانو، بدأ جارسيا في التألق وحجز لنفسه مقعدًا أساسيًا في تشكيلة فريقه، الذي شارك معه في 122 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل خمسة اهداف وصنع ثمانية آخرين.

ما هي قيمة انتقال فيران جارسيا إلى ريال مدريد؟

عند رحيل جارسيا إلى رايو فاييكانو، وضع ريال مدريد بندًا في العقد، يسمح له بإعادة شراء اللاعب من جديد، مقابل 5 مليون يورو.

وقررت إدارة ريال مدريد تفعيل بند إعادة شراء اللاعب، في ظل ارتفاع مستواه ورغبة العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد معه، وفي ظل حاجة الميرينجي إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر.

أين يلعب فيران جارسيا؟ وكيف يستفيد منه مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي؟

كما ذكرنا سابقًا، في جارسيا يشغل مركز الظهير الأيسر بشكل أساسي، كما أنه يجيد اللعب في مركز الوسط على الجانب الأيسر.

ويعاني ريال مدريد من ضعف في مركز الظهير الأيسر، في ظل إصابة فيرلاند ميندي لاعب الميرينجي، وسيكون التعاقد مع لاعب مثل جارسيا، أفضل الحلول بالنسبة لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأشاد أنشيلوتي باللاعب في تصريحات سابقة، وأثنى على جهوده داخل الملعب والتزامه الدفاعي وسرعة تعامله مع الكرة وإجادته لبعض المهام الهجومية التي قد يحتاجها ريال مدريد.