من هو غانم المفتاح الذي ظهر في حفل افتتاح كأس العالم 2022؟

تعرف على البطل غانم المفتاح، الذي ظهر في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.

جاء حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 بسيطًا للغاية، وفي نفس الوقت مبهرًا إلى أقصى حد، ومن بين أكثر ما ميزه ظهور الشاب القطري غانم المفتاح.

غانم المفتاح ظهر في حوار مذهل مع الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان، بعد أن بدأ المفتاح الحفل بتلاوة آية من القرآن الكريم.

ويعاني غانم المفتاح من الإصابة بمتلازمة التراجع الذيلي، وهو مرض نادر وعيب خلقي يحدث فيه غياب الجزء السفلي من الجسد مع تشوهات للفقرات القطنية، ويحتاج إلى كرسي متحرك للتمكن من الحركة.

من هو غانم المفتاح؟

استحوذ غانم المفتاح على اهتمام كافة متابعي كأس العالم، كونه أول شخص يفتتح المونديال بآيات قرآنية.

ولد غانم المفتاح في الخامس من مايو 2002 في العاصمة القطرية، ويشغل منصب سفير النوايا الحسنة لبلده.

كما أصدر المفتاح العديد من الكتب والمنشورات التحفيزية، والتي ساعدت الكثير من متحدي الإعاقة على قهر الصعوبات التي عانوا منها.

ويعد غانم المفتاح من الشخصيات الملهمة للكثير من الشباب العربي، كونه يسعى إلى مواصلة حياته رغم المرض الذي يؤثر عليه.

كما تم تعيين غانم المفتاح سفيرًا لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، كما أنه يعرف أيضًا باسم سفير المونديال، إذ يؤمن الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من الأطراف أنه شخصية ملهمة ومناسبة لتكون واجهة لهذا الحدث الكبير.

ظهور الشاب القطري المبدع غانم المفتاح رفقة النجم العالمي مورغان فريمان في افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™



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ما هي الرياضات التي يمارسها غانم المفتاح؟

لم يترك غانم المفتاح مرضه يؤثر عليه، حيث تعلم التغلب على العقبات، ويمارس بعض الرياضات الخطرة.

ويبرع المفتاح في رياضات الغوص، والتزلج على الألواح، وتسلق الصخور، وهو ما يجعله شخصية مؤثرة للغاية على أكثر من مستوى.

ما هو مجال دراسة غانم المفتاح؟

وبالإضافة إلى التألق الرياضي والمجتمعي، فإن غانم السلطان يواصل حاليًا دراسته الجامعية، حيث تخصص في العلوم السياسية، وهدفه الأسمى أن يصبح دبلوماسيًا.