من هو عميد لاعبي العالم؟ أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية

تعرف على عميد لاعبي العالم الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ

يعد اللعب لصالح المنتخب الوطني أحد أهم تطلعات نجوم كرة القدم في العالم، فكل لاعب يقاتل مع فريقه ليثبت أحقيته باللعب دوليًا.

ويبحث كل لاعب عن تحقيق لقب مع منتخب بلاده، ويحاول طوال مسيرته أن يثبت أحقيته بالاستدعاء الدولي في البطولات الرسمية وللمباريات الودية.

وبين هؤلاء اللاعبين، هناك نجوم استطاعوا الحفاظ على التواجد مع منتخبات بلادهم لسنوات طويلة ليصلوا إلى أرقام كبيرة على مستوى عدد المشاركات الدولية.

أصبح النجم الكويتي بدر المطوع عميد لاعبي العالم كأكثر لاعب مشاركة في مباريات دولية، وذلك بعد مباراة منتخب بلاده أمام الأردن، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين.

المطوع تحصل على اللقب في العام الماضي، لكنّه خسر المنافسة لصالح الماليزي تشن آن سو الذي يمتلك 195 مباراة دولية، إلا أنّ بدر عادل الرقم أمام نيبال ثم يتجاوزه لاحقًا أمام الأردن.

وفي التقرير الآتي، نستعرض قائمة الأكثر مشاركة دوليًا مع منتخبات بلادهم عبر التاريخ.

من هم أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم؟

كم عمر بدر المطوع؟

بدر المطوع من مواليد مدينة الكويت يوم 10 يناير 1985 ويبلغ من العمر 37 عامًا.

ولعب المطوع أول مباراة مع الأزرق في 4 سبتمبر 2003 أي أنّه يقترب من عامه الـ19 رفقة منتخب بلاده.

من هو عميد لاعبي العالم؟

انفرد بدر المطوع باللقب بعد الوصول إلى 196 مباراة دولية يليه الماليزي تشن آن سو بواقع 195 مباراة ثم كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال، والذي لعب أيضًا 195 مباراة دولية.

ومن مصر هناك أحمد حسن الذي لعب 184 مباراة دولية يليه أحمد مبارك من عمان بواقع 183 مباراة.

قائمة الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ: