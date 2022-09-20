من هو شادي رياض المغربي الشاب في برشلونة؟

تعرف إلى اللاعب المغربي شادي رياض مدافع نادي برشلونة ب..

خلال سوق انتقالات صيف 2022، اعلن نادي برشلونة تصعيد لاعبه المغربي شادي رياض للفريق الرديف، بعد فترة مميزة قضاها مع فريق الكتلان تحت 19 عامًا.

وقع اللاعب على عقد يمتد لموسمين مع وصوله لبرشلونة ب، وهو عقد قابل للتمديد لموسم آخر، على أن يحصل على فرصة مع الفريق الأول تحت قيادة تشافي.

خاض شادي رياض في موسمه الأول مع فريق الكتلان الرديف 5 مباريات، وهو يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلته.

وفي هذا التقرير نتعرف على شادي رياض موهبة برشلونة المنتظرة.

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من هو شادي رياض؟

شادي رياض هو لاعب مغربي الجنسية ولد في 17 يوليو 2003 في بالما دي مايوركا بإسبانيا، وهو ما يعني أنه مزدوج الجنسية ويمكنه اللعب لمنتخب إسبانيا أو المغرب.

بدأ شادي مسيرته وهو طفل في السادسة من عمره، حيث انضم لفريق الأشبال في نادي أتلتيكو رافال في 2009، وبعد عامين عاد لمدينته منضمًا لريال مايوركا، وظل هناك حتى 2014.

انتقل لسان فرانسيسكو في نفس العام، قبل العودة من جديد لمايوركا في العام التالي مباشرةً، ليظل معه حتى 2019 عندما رحل لبرشلونة.

انضم شادي مباشرةً إلى فريق الكتلان تحت 18 عامًا، وتم تصعيده في 2020 للفريق تحت 19 عامًا، قبل أن يقضي موسم 2020-21 على سبيل الإعارة مع نادي ساباديل.

في 2022 تم تصعيده من فريق تحت 19 عامًا إلى الفريق الرديف "برشلونة ب"، على أن يتم الاعتماد عليه مع الفريق الأول في المواسم القادمة في حال أثبت جدارته.

يلعب شادي رياض في مركز قلب الدفاع، وهو لاعب يجيد اللعب بقدمه اليسرى.