من الهداف التاريخي للعرب في كأس العالم؟

تعرف على ترتيب هدافي المنتخبات العربية في كأس العالم عبر التاريخ...

تقدم المنتخبات العربية، مستويات هائلة في بطولات كأس العالم في السنوات الأخيرة، ورفعت سقف طموحات الجماهير بتحقيق إنجاز مميز في كل نسخة.

ونجح منتخب المغرب في مونديال 2022، بخطف الأضواء وتشريف الكرة العربية، بوصوله إلى نصف نهائي البطولة، وتمكنه من إقصاء كبار المنتخبات الأوروبية، مثل إسبانيا والبرتغال.

ويترك نجوم المنتخبات العربية بصماتهم المميزة في نسخ المونديال، منذ الظهور الأول لمنتخب مصر في نسخة 1934، وحتى وصول أسود الأطلس إلى المربع الذهبي في 2022، بتسجيل أهداف هامة ومميزة.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على الهداف التاريخي للمنتخبات العربية، عبر تاريخ كأس العالم.

ما أفضل إنجاز لمنتخب عربي في كأس العالم؟

كتب منتخب المغرب، اسمه بأحرف من ذهب بعدما أصبح أول منتخب عربي، يصل إلى نصف نهائي المونديال، بمشاركته المميزة في كأس العالم قطر 2022.

وقبل إنجاز المنتخب المغربي، كان أفضل تمثيل للمنتخبات العربية، من نصيب كل من المنتخب السعودي، ومنتخب الجزائر، إذ وصل الأخضر إلى دور الـ 16 في نسخة 1994، بينما وصل محاربو الصحراء إلى نفس النسخة ولكن في مونديال 2014.

من هو الهداف التاريخي للعرب في كأس العالم؟

شهد مونديال قطر 2022، تألق المنتخبات العربية، وقبل تلك النسخة كان يتصدر سامي الجابر صدارة هدافي المنتخبات العربية برصيد 3 أهداف، وقبل نهاية تلك النسخة كان قد تساوى معه، كل من سالم الدوسري، ووهبي الخزري بنفس العدد من الأهداف.