من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس آسيا؟

تعرف على سجل الهدافين التاريخيين لكأس آسيا...

دائمًا ما تشهد بطولة كأس آسيا، الكثير من الإثارة والتنافس بين نخبة المنتخبات في القارة الصفراء، والتي يكون دائمًا من الصعب التكهن بنتائج تلك المواجهات.

التنافس لا يكون بين المنتخبات فقط، بل يكون بين اللاعبين لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، للمساهمة في قيادة منتخبات بلادهم للفوز باللقب.

ولكن كثيراً ما نتساءل من هو الهداف التاريخي للبطولة؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه سوياً في هذا التقرير المُقدم لكم من موقع جول.

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من الهداف التاريخي لكأس آسيا؟

يتصدر الإيراني على دائي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف، في بطولة كأس آسيا برصيد 14 هدفًا، ويأتي خلفه الكوري الجنوبي لي دونج جوك برصيد 10 أهداف.

المركز اللاعب عدد الأهداف 1 علي دائي - إيران 14 2 لي دونج كوك - كوريا الجنوبية 10 =3 ناوهيرو تاكاهارا - اليابان 9 =3 علي مبخوت - الإمارات 9 =3 المعز علي - قطر 9 =6 جاسم الهويدي - الكويت 8 =6 يونس محمود - العراق 8 =8 بهتاش فريبا - إيران 7 =8 حسين كلاني - إيران 7 =8 تشوي سون-هو - كوريا الجنوبية 7 =8 فيصل الدخيل - الكويت 7

قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا: