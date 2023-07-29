من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العرب للأندية؟

بلال محمد
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تعرف على الهداف التاريخي لبطولة كأس العرب للأندية...

تعد بطولة كأس العرب للأندية، واحدة من أمتع البطولات العربية، فيتنافس فيها العديد من الفرق القوية للحصول على اللقب الغالي ومعانقة المجد.

وانطلقت البطولة في نسختها الأولى وكانت في موسم 1981-82، وحينها حصل الشرطة العراقي على اللقب، بينما حصل الرجاء المغربي على لقب آخر نسخة.

ودائمًا ما تشهد البطولة العربية، مباريات مثيرة مليئة بالأهداف المميزة، والخالدة في أذهان عشاق كرة القدم العربية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على الهداف التاريخي لبطولة كأس العرب للأندية.

من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العرب للأندية عبر التاريخ؟

ينفرد النجم السعودي سامي الجابر، بصدارة هدافي بطولة كأس العرب للأندية عبر التاريخ برصيد 24 هدفًا ويأتي خلفه مواطنه طلال المشعل، بالتساوى مع التونسي هيكل قمامدية برصيد 16 هدفًا لكل لاعب.

جدول ترتيب هدافي كأس العرب للأندية عبر التاريخ:

المركزاللاعبعدد الأهداف
1سامي الجابر24
=2طلال المشعل16
=2هيكل قمامدية16
4زبير السافي14
5عبد الحليم علي 13
=6مصطفى بيضوضان12
=6سعد الحارثي12
=6حمزة إدريس12
=9عبد الملك زياية10
=9حسونة الشيخ10
=9عيسى المحياني10
=9محمود شلباية10
=9رومارينيو10
=9سيرجيو ريكاردو10

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