من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس الخليج العربي؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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Gulf Cup TrophyGettyImage
كأس الخليج

تعرف على الهداف التاريخي لبطولة كأس الخليج العربي؟ ومن أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في البطولة؟

ينتظر عشاق الكرة العربية والخليجية بشكل خاص بفارغ الصبر انطلاقها بعد أيام قليلة، لذلك يبدؤون في قراءة دفاتر تلك البطولة واستعادة تاريخها بمنتهى الشغف.

في هذا الصدد، لا يمكن أن ننسى الألقاب الفردية التي ميزت هذه البطولة والتي تشير إلى الإرث الكبير لها.

"خليجي 25" هو اسم البطولة، 25 نسخة سابقة من البطولة بصم فيها العديد من الهدافين التاريخيين للكرة الخليجية على أهداف لا تنسى.

التاريخ يكرر نفسه من جديد وينتظر الكل هدافًا جديدًا تكون له الريادة بين هدافي الكرة الخليجية في البطولة التي يستضيفها العراق.

في السطور التالية نتعرف سويًا على الهداف التاريخي لبطولة كأس الخليج العربي قبل انطلاق بطولة خليجي 25.

من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس الخليج؟

الكويتي جاسم يعقوب هو الهداف التاريخي لبطولة كأس الخليج العربي برصيد 18 هدفًا، لكن الفروقات بسيطة بينه وبين أصحاب المراكز التالية ومنهم اثنان لا يزالان يمارسان اللعبة.

#اللاعبعدد الأهداف
1جاسم يعقوب - الكويت18
2ماجد عبد الله - السعودية17
=2حسين سعيد - العراق17
4جاسم الهويدي - الكويت14
=4فيصل الدخيل - الكويت14
6علي مبخوت - الإمارات13
=6منصور مفتاح - قطر13
8بدر المطوع - الكويت12
=8يوسف السويد - الكويت12
10فهد خميس - الإمارات10
=10محمود صوفي - قطر10
=10ياسر القحطاني - السعودية10

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