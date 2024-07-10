من هو الهداف التاريخي في كوبا أمريكا؟ وما هو ترتيب ميسي في القائمة؟

تعرف على جدول ترتيب هدافي كوبا أمريكا عبر التاريخ، وما هو ترتيب ليونيل ميسي بينهم وكم عدد أهدافه؟ ومن هو هداف البطولة التاريخي؟

تشتهر بطولة كوبا أمريكا، بالكثير من الإثارة والمتعة، لعشاق كرة أمريكا اللاتينية، وتعد واحدة من أفضل وأمتع البطولات القارية.

وقدمت لنا البطولة الكثير من المباريات المثيرة عبر تاريخها، ومن المنتظر أن تستمر الإثارة في نسخة 2021 والتي تستضيفها البرازيل.

وفي هذا التقرير سنعود بالذاكرة للخلف، ونستكشف معاً هدافي كوبا عبر التاريخ، بدايةً من أول نسخة للبطولة حتى النسخة الأخيرة في 2019.

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من هو هداف بطولة كوبا أمريكا التاريخي؟

يتشارك الثنائي نوربيرتو منديز لاعب الأرجنتين، مع زيزينيو لاعب البرازيل في صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 17 هدفًا لكل لاعب.

ويأتي في المركز الثاني كل من فاريلا أسطورة منتخب أوروجواي، مع لولو فيرنانديز لاعب بيرو، برصيد 15 هدفًا لكل لاعب.

وسيعمل ليونيل ميسي، أسطورة منتخب الأرجنتين على تحسين وضعه في قائمة الهدافين، إذ يحتل المركز السادس برصيد 13 هدف في سباق الهدافين.

ترتيب هدافي كوبا أمريكا عبر التاريخ