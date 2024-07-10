Argentinien Lionel Messi Copa America 2021 Finale Pokal JubelGetty Images
بلال محمد

من هو الهداف التاريخي في كوبا أمريكا؟ وما هو ترتيب ميسي في القائمة؟

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تعرف على جدول ترتيب هدافي كوبا أمريكا عبر التاريخ، وما هو ترتيب ليونيل ميسي بينهم وكم عدد أهدافه؟ ومن هو هداف البطولة التاريخي؟

تشتهر بطولة كوبا أمريكا، بالكثير من الإثارة والمتعة، لعشاق كرة أمريكا اللاتينية، وتعد واحدة من أفضل وأمتع البطولات القارية.

وقدمت لنا البطولة الكثير من المباريات المثيرة عبر تاريخها، ومن المنتظر أن تستمر الإثارة في نسخة 2021 والتي تستضيفها البرازيل.

وفي هذا التقرير سنعود بالذاكرة للخلف، ونستكشف معاً هدافي كوبا عبر التاريخ، بدايةً من أول نسخة للبطولة حتى النسخة الأخيرة في 2019.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من هو هداف بطولة كوبا أمريكا التاريخي؟

يتشارك الثنائي نوربيرتو منديز لاعب الأرجنتين، مع زيزينيو لاعب البرازيل في صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 17 هدفًا لكل لاعب.

ويأتي في المركز الثاني كل من فاريلا أسطورة منتخب أوروجواي، مع لولو فيرنانديز لاعب بيرو، برصيد 15 هدفًا لكل لاعب.

وسيعمل ليونيل ميسي، أسطورة منتخب الأرجنتين على تحسين وضعه في قائمة الهدافين، إذ يحتل المركز السادس برصيد 13 هدف في سباق الهدافين.

ترتيب هدافي كوبا أمريكا عبر التاريخ

الترتيباللاعبالمنتخبعدد الأهداف
=1نوربيرتو منديزالأرجنتين17
=1زيزينيوالبرازيل17
=3لولو فيرنانديزبيرو15
=3فاريلاأوروجواي15
=5ليونيل ميسيالأرجنتين14
=5باولو جيريروبيرو14
=7أديميرالبرازيل13
=7جابرييل باتيستوتاالأرجنتين13
=7جايرالبرازيل13
=7خوسيه مانويل مورينوالأرجنتين13
=7هيكتور سكارونيأوروجواي13
=7إدواردو فارجاستشيلي13
=13آنخيل رومانوأوروجواي12
=13روبيرتو بورتاأوروجواي12
=15هيرمينيو ماسانتونيوالأرجنتين11
=15فيكتور أوجارتبوليفيا11
=17رونالدوالبرازيل10
=17خافيير أمبرويسأوروجواي10
=17هيكتور كاستروأوروجواي10
=17ديديالبرازيل10
=17أرنولدو إجوارانكولومبيا10
=17أوسكار جوميس سانشيزبيرو10
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