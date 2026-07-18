أصبح كيليان مبابي، نجم إنجلترا، هو الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفًا متجاوزًا ليونيل ميسي.

ميسي سجل للأرجنتين ضد مصر ليصل إلى 21 هدفًا في 33 مباراة، بينما يتواجد كلوزه في المركز الثالث الذي يمتلك 16 هدفًا ولكن في 24 مباراة مع ألمانيا.

وقبل كلوزه كان هناك المهاجم البرازيلي الأسطوري رونالدو في صدارة الترتيب برصيد 15 هدفًا في 19 مباراة موزعة على أربع بطولات كأس العالم.

وفاز المهاجم الأيقوني بالحذاء الذهبي في 2002 بعدما سجل ثمانية أهداف بالمسابقة التي حسمت لقبها البرازيل.

ولكن رونالدو فقد صدارته بعدما تخطاه كلوزه في نصف نهائي مونديال 2014 ضد البرازيل، خلال المواجهة التي سحق فيها المانشافت على منتخب السيليساو 7-1 على أرضه ووسط جماهيره.

ويلي رونالدو أسطورة أخرى في ألمانيا وهو جيرد مولر الذي سجل 14 هدفًا في نسختين فقط وهما 1970 و1974، وينضم له جاست فونتين وساندرو كوتشيس باعتبارهم الثلاثي الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم.

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ترتيب هدافين كأس العالم عبر التاريخ