من هو أليخاندرو جوميز هدف النصر في سوق الانتقالات 2020؟

تعرف على كل ما يتعلق بأليخاندرو جوميز، لاعب أتالانتا الذي يحلم النصر بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020، وهل حقًا سينضم إلى صفوف العالمي؟

يواصل النصر عزمه للحصول على توقيع أفضل النجوم العالميين لدعم صفوفه في الموسم المقبل، ومؤخرًا ارتبط اسمه بضم أليخاندرو جوميز، أحد أهم لاعبي الدوري الإيطالي والذي ينشط في فريق أتالانتا.

النصر أبرم بالفعل صفقة مميزة بالتعاقد مع جونزالو مارتينيز من أتالانتا الأمريكي، والآن تذهب الإدارة برغبة واضحة في دعم مركز صناعة اللعب ومنتصف الملعب الهجومي بشكلٍ عام وسط أسماء عديدة مطروحة أبرزها جوميز.

لم يكن هذا الموسم هو الأفضل للعالمي، حيث عجزت كتيبة روي فيتوريا عن الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وخسرته لصالح غريمها التقليدي الهلال، ويتبقى لها فقط حاليًا الحلم الآسيوي وإن بدا صعبًا بعض الشيء.

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لذلك فإن الإدارة تستهدف إلى جلب لاعبين من طراز عالمي لتعويض إخفاق هذا الموسم والمقارعة المحلية والقارية في الموسم المقبل، مع العديد من مصادر الدخل التي من شأنها أن تُزيد جودة الأسماء المطروحة وتجذبهم إلى الدوري الأقوى في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

في هذا التقرير سنلقي الضوء على أليخاندرو جوميز، نجم أتالانتا الإيطالي، الذي تطمح إدارة النصر إلى التعاقد معه هذا الصيف، وهل حقًا سينضم إلى النادي العاصمي؟

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من هو أليخاندرو جوميز؟

أليخاندرو جوميز وشهرته "بابو جوميز"، لاعب كرة قدم أرجنتيني من مواليد 15 فبراير 1988 بالعاصمة بيونيس آريس، ولديه من العمر 32 عامًا، ينشط حاليًا في أتالانتا ويرتدي رقم 10 وشارة القيادة مع كتيبة المدرب الشهير جاسبريني.

بدأ بابو مسيرته مع نادي آرسنال الأرجنتيني ومنه انتقل إلى سان لورينزو عام 2009 مقابل 1.5 مليون يورو، ثم انضم إلى كاتانيا الإيطالي في صيف 2010 نظير 2.5 مليون يورو.

وفي صيف 2013 انضم جوميز إلى ميتاليست الأوكراني في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 7 مليون يورو، لكنه عاد بعد ذلك إلى إيطاليا بعد عام وحيد فقط من بوابة أتالانتا ومنذ ذلك الحين ولم يغادر إقليم الشمال الإيطالي.

مثّل جوميز منتخب الأرجنتين الأول في 4 مباريات سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع آخر في شباك منتخب سنغافورة في فوز التانجو الكبير بستة أهداف نظيفة بمباراة ودية بعام 2017.

خاض جوميز 305 مباراة على صعيد الدوري الإيطالي سجل خلالها 62 هدفًا وصنع 77 آخرين، ما يدخل على غزارة مشاركته الهجومية وإمكانياته الضخمة، كما سجل هدفًا في 9 مباريات خاضها هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

إجمالي عدد أهداف أليخاندرو جوميز 99 هدفًا في 525 مباراة بمختلف المسابقات بين الأرجنتين وإيطاليا وأوكرانيا، كما صنع 102 هدفًا.

المركز الأساسي للدولي الأرجنتيني هو صانع ألعاب، كما يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر ويمكن الاعتماد عليه عمومًا في كل مراكز الهجوم، ما من شأنه أن يشكل إضافة كبيرة لفريقه.

يُصنف أليخاندرو جوميز كأحد أهم اللاعبين في الدوري الإيطالي بالموسم الأخير، ويدين أتالانتا له بالفضل في الوصول إلى ربع نهائي الأبطال وتحقيق المركز الثالث في الكالتشيو نظرًا لما قدمه من مستويات أقل ما توصف بالاستثنائية.

اختير اللاعب ضمن تشكيلة الموسم لدوري أبطال أوروبا، كما يرى أغلبية المحللون أنه لاعب الموسم في الكالتشيو.

هل سينضم أليخاندرو جوميز إلى النصر؟

بدأ ارتباط اسم أليخاندرو جوميز بالنصر في الأسابيع القليلة الماضية، لكن التقارير الصحفية الواردة من إيطاليا أغلبها ألمح إلى صعوبة إتمام الصفقة نظرًا لمطالب أتالانتا المادية المرتفعة ومطالب اللاعب نفسه.

العرض الأول الذي قدمته إدارة النصر إلى جوميز كان عقدًا لمدة سنتين مع خيار التمديد لمدة عام آخر مع منحه 5 مليون يورو سنويًا، مع دفع قرابة 15 مليون يورو إلى إدارة أتالانتا.

الصحافة تقول أن جوميز رفض العرض مطالبًا براتب أعلى إلى جانب عقد ثابت لمدة ثلاثة مواسم لا اثنين، في الوقت الذي بالفعل لبّت فيه إدارة النصر إرادته برفع عرضها ليصبح راتبه السنوي 6 ملايين يورو.

الكرة الآن في ملعب أليخاندرو جوميز، فهو من سيقرر إذا ما سيذهب إلى النصر الذي قدّم له كل السبل لإقناعه، أو مواصلة ما بدأه مع أتالانتا خصوصًا مع إغراء المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.