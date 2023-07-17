جيرارد انضم للقائمة .. من هم أعلى المدربين أجرًا في العالم؟

أحمد الغنام
Klopp Guardiola Arteta GFXGetty/Goal
مانشستر سيتيمانشستر يونايتدليفربولروماأرسنالتشيلسيجوزيب غوارديولاخوسيه مورينيويورجن كلوبتوماس توشيلأرتيتاأوله غونار سولشار

كل ما تريد معرفته عن رواتب أبرز مدربي كرة القدم في العديد من الأندية الكبرى، ومن هو الأعلى أجرًا في العالم؟

لاعبو كرة القدم على مستوى النخبة الذين ينشطون في بطولات الدوري الكبرى في العالم يحصلون على أجر كبير مقابل خدماتهم، وأصبح الحال كذلك أيضًا بالنسبة إلى المدربين الذين يلعبون تحت إشرافهم.

وبينما يظل اللاعبون هم السلعة الأكثر قيمة في اللعبة وتعكس رواتب أفضل اللاعبين هذه الحقيقة، يحصل المدربون أيضًا على مكافآت مالية كبيرة.

بالطبع، مثلما تختلف رواتب اللاعبين، فإن الأجور التي يحصل عليها المدربون تتفاوت بشكل كبير للغاية.

وتلعب المكانة والقوة المالية للنادي دورًا، في حين أن سجل المدرب وسمعته مهمان بالتأكيد أيضًا.

كم يتقاضى مدربو كرة القدم في الأندية الكبرى؟

أسماء مألوفة مثل يورجن كلوب، وبيب جوارديولا وجوزيه مورينيو تعتلي الصدارة عند الحديث عن أعلى المدربين أجرًا.

عندما عين مانشستر سيتي جوارديولا كمدرب في عام 2016، كشفت تقارير أنه يحصل على 16.7 مليون يورو في السنة.

وقيل إن هذا الراتب السنوي قد ارتفع إلى 23.9 مليون يورو سنويًا عندما وافق جوارديولا على تمديد عقده مع النادي الإنجليزي في عام 2020، مما يجعله المدرب الأعلى أجرًا في الدوري.

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يُعتقد أن مورينيو يتمتع بقوة ربح مماثلة لجوارديولا، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا لمستوى النجاح الذي حققه البرتغالي في الأندية السابقة.

بعد فوزه بألقاب في كل نادٍ دربه ما عدا توتنهام، فإن سمعة مورينيو، على الرغم من كونها مثيرة للجدل في بعض الأحيان، جعلت توتنهام مستعدًا لدفع قرابة 18 مليون يورو سنويًا لتأمين خدماته، لكن ذلك قبل انتقاله إلى روما وخروجه من تلك القائمة.

فيما وصل راتب كلوب في ليفربول إلى مستوى مماثل، قرابة 18 مليون يورو، حيث يمكن القول إن إنجازات مدرب بوروسيا دورتموند السابق في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا تبرر تكلفته.

ومؤخرًا بعد أن انضم لتدريب الاتفاق انضم ستيفن جيرارد إلى تلك القائمة، في ظل الرواتب المرتفعة التي أصبحت فرق دوري روشن السعودي تدفعها.

أعلى 10 مدربين أجرًا في العالم

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن بيب جوارديولا يحتل صدارة أعلى المدربين أجرًا في العالم، وتضم القائمة عددًا من المدربين المخضرمين، مثل كارلو أنشيلوتي، وجوزيه مورينيو.

الترتيب

المدرب

الراتب باليورو

النادي

1دييجو سيميوني33 مليونًاأتلتيكو مدريد
2بيب جوارديولا23 مليونًامانشستر سيتي
3يورجن كلوب18.9 مليونًاليفربول
4ستيفن جيرارد17.67 مليونًاالاتفاق
5ماسيميليانو أليجري13 مليونًايوفنتوس
6توماس توخيل12 مليونًابايرن ميونخ
7ماوريسيو بوتشيتينو11.5 مليونًاتشيلسي
8كارلو أنشيلوتي11 مليونًاريال مدريد
9إريك تين هاج10.6 مليونًامانشستر يونايتد
10سيميوني إنزاجي10.2 مليونًاإنتر