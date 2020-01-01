من هم اللاعبين الأكثر نشاطًا بالدوري السعودي على سناب شات؟

تعرف على أكثر لاعب بالدوري السعودي تداولًا على سناب شات.

يحرص دائمًا لاعبو نادي الهلال السعودي، على التواصل مع جماهيرهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل رغبتهم في إطلاعهم على آخر أخبارهم ومستجدات الفريق الأزرق.

الهلال يسير بخطى جيدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتصدر قائمة الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن عبد الله المعيوف، حارس مرمى الهلال، هو أكثر لاعبي الدوري السعودي للمحترفين نشاطًا على تطبيق "سناب شات".

المزيد من الفرق

حارس الهلال دائمًا ما يشارك متابعيه يوميًا بنشر يومياته، حيث تكون متنوعة بين لحظاته الخاصة مع أصدقائه وزملائه اللاعبين، سواء في الهلال أو الأندية الأخرى.

مشاركات المعيوف لم تقتصر على زملائه اللاعبين، بل أيضًا حياته الشخصية، حيث ينشر يومياته في منزله، عندما يحضر القهوة والشاي، وأيضًا خلال وجوده في راحة مع أصدقائه.

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كما ينشر المعيوف أيضًا بعض الصور والفيديوهات لأبرز تصدياته مع نادي الهلال، وأيضًا يوثق بعض اللحظات التي يقضيها مع زملائه قبل أو بعد الترتيبات.

اهتمام المعيوف بتطبيق "سناب شات" يأتي على حساب باقي تطبيقات التواصل الاجتماعي، سواء تويتر أو إنستجرام، حيث يكتفي فقط بالظهور عقب المباريات لتقديم التهنئة إلى الجماهير.

وبعد المعيوف يأتي قائد وصانع ألعاب الهلال محمد الشلهوب، كثاني أكثر اللاعبين نشاطًا على سناب شات، حيث ينوع يومياته بين لحظاته التي يقضيها مع أصدقائه أو اللاعبين.