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من مقاعد الجمهور .. قطري يخترع تقنية فيديو جديدة!

هدى عزيز
4:15 م غرينتش+3 27‏/11‏/2022
Qatar Fans World Cup 2022 Ecuador
حكم الفيديو المساعد من المدرجات!

انتشر فيديو ساخر عبر منصة "تيك توك" لأحد الجماهير القطرية، أثناء حضور مباراة البرازيل وصربيا في دور مجموعات كأس العالم 2022 بقطر.

وقام أحد المشجعين باستخدام منظار مكبر، بالإضافة لتحسين الصورة في هاتفه عندما كان يشاهد المباراة حتى يكون المشهد أقرب أكثر.

ونشر الفيديو عبر حساب "Bestoffootball" على "تيك توك"، حيث يظهر مشجع قطري يستخدم منظار عالي الجودة من أجل جعل الصورة أوضح على هاتفه، حيث يقوم بتشغيل كاميرا هاتفه، مع التركيز على العدسة خلف قطعة العين للمنظار، مما يسمح بإمكانية تكبير إضافية ويبدأ المتفرج في التقاط الصور خلف تكبير المنظار.

وعلق حساب التيك توك على الفيديو: "دعنا نقدم لك حكم الفيديو المساعد الحقيقي".

@bestoffootball

Let us introduce to you... The real VAR 😂😂 @Cristina Ballesteros #foryourpage #fyp #worldcup2022 #VAR #football

♬ origineel geluid - Bestoffootball

وحصد الفيديو الأصلي أكثر من 24 مليون مشاهدة مع مليون إعجاب.

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