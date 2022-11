من مقاعد الجمهور .. قطري يخترع تقنية فيديو جديدة!

انتشر فيديو ساخر عبر منصة "تيك توك" لأحد الجماهير القطرية، أثناء حضور مباراة البرازيل وصربيا في دور مجموعات كأس العالم 2022 بقطر.

وقام أحد المشجعين باستخدام منظار مكبر، بالإضافة لتحسين الصورة في هاتفه عندما كان يشاهد المباراة حتى يكون المشهد أقرب أكثر.

ونشر الفيديو عبر حساب "Bestoffootball" على "تيك توك"، حيث يظهر مشجع قطري يستخدم منظار عالي الجودة من أجل جعل الصورة أوضح على هاتفه، حيث يقوم بتشغيل كاميرا هاتفه، مع التركيز على العدسة خلف قطعة العين للمنظار، مما يسمح بإمكانية تكبير إضافية ويبدأ المتفرج في التقاط الصور خلف تكبير المنظار.

وعلق حساب التيك توك على الفيديو: "دعنا نقدم لك حكم الفيديو المساعد الحقيقي".

Let us introduce to you... The real VAR 😂😂 @Cristina Ballesteros #foryourpage #fyp #worldcup2022 #VAR #football