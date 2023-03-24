"من لم يُشاهد سامي الجابر مع الأخضر يتابع هذا اللاعب .. ضغطك يرتفع برؤيتهما"

المنتخب السعودي خسر أمام فنزويلا وديًا اليوم

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وجه الناقد الرياضي متعب الحربي انتقادًا لاذعًا لمهاجم الهلال والمنتخب السعودي عبد الله الحمدان، وقد شبهه بالمهاجم المعتزل سامي الجابر.

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المنتخب السعودي كان قد خسر وديًا اليوم أمام فنزويلا بهدفين مقابل هدف واحد، وقد شارك الحمدان خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في جدة.

الحربي أعاد نشر تغريدة سابقة له تُشبه الحمدان بالجابر، كان قد كتب فيها "فرصة تريد معرفة مستوى سامي الجابر في الماضي عليك متابعة عبدالله الحمدان الآن، ما شاء الله تشابه في كل شي. الدعم الفريق المستوى الفكر (ضغطك يرتفع وأنت تشوفه يلعب بشعار المنتخب)".

ومن ثم نشر الصحفي تغريدة أخرى أضاف فيها "اللي ما شاف مستوى سامي الجابر سابقًا يتابع عبد الله الحمدان حاليًا. ما شاء الله خير خلف لخير سلف. صدق من قال الهلال يرز أي لاعب محلي".

يُشار إلى أن سامي الجابر هو ثاني هدافي المنتخب السعودي التاريخيين برصيد 46 هدفًا، وهو الوحيد الذي شارك في 4 نسخ من كأس العالم وقد سجل بها 3 أهداف.

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