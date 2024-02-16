"من لا يحب ذلك فيرحل" .. رسائل غامضة لإنريكي عن مستقبل مبابي!

الجدل مستمر في باريس

يفضل لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، تأجيل الحديث عن مستقبل مهاجم الفريق كيليان مبابي لحين حسم الموقف نهائيًا.

قنبلة من العيار الثقيل خرجت بها مختلف الصحف العالمية، أمس، الخميس، كشفت عن قيام مبابي بإبلاغ ناصر الخليفي بالرحيل عن باريس الصيف القادم، وسط ترقب من ريال مدريد وكبار الدوري الإنجليزي.

إنريكي سُئل عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي لمواجهة نانت بالدوري الفرنسي، وكان رده:"لا أستطيع قول أي شيء، أريد إنهاء هذه القضية ولكن يجب الانتظار لما ستسفر عنه محادثات كل الأطراف المعنية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أنا مدرب وألتزم بوظيفتي، عندما تتحدث جميع الأطراف سأعطيكم رأيي فقط، الفريق يلعب بشكل أفضل كل يوم والجميع في حالة معنوية جيدة وهذا ما أركز عليه الآن".

وتابع:"أجواء المران كانت طبيعية للغاية ولست قلقًا من تأثير هذه الأنباء على أي شيء، هذا النادي لديه الشخصية اللازمة للتعامل مع الانتقادات والثناء والجدل عليك التأقلم مع ذلك حتى تتواجد بالفريق، أي شخص لا يحب هذا الأمر لا يجب أن يكون هنا".

وتمسك إنريكي بعدم التعليق بشكل حاسم على رحيل مبابي رغم كل التساؤلات التي تعرض لها من الصحفيين، وصمم على رغبته في مواصلة العمل مع باريس على المستوى الفردي والجماعي مهما كانت القرارات المحيطة.

يذكر أن باريس يلعب غدًا، السبت، أمام نانت، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي، حيث يحتل الفريق المركز الأول بـ50 نقطة بفارق شاسع عن نيس الثاني بـ39 نقطة.