"من كان يضرب لهم لا يسلمون من ضرباته" .. أريباس يؤكد قانون ريال مدريد!

جوهرة الفريق الملكي يتألق ضده!

شهدت مباراة فريق ريال مدريد ضد ألميريا، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز تألق سيرجيو أريباس، لاعب الملكي السابق وتسجيله هدفًا في شباكهم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتألق أريباس، ناشئ الفريق الملكي السابق، والذي أكد على قانون ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن أريباس، سار على خطى النجوم السابقين مونتيس وإيتو ونيجريدو، وطبق قانون ريال مدريد وهو تسجيل لاعبي الملكي في شباك فريقهم في أول مباراة يلعبوها ضدهم بعد الرحيل.

ولم يحتاج فريق ألميريا، سوى ثلاث دقائق فقط للوصول لشباك ريال مدريد وتسجيل الهدف الأول بالمباراة، عن طريق أريباس من رأسية مميزة.

وفاجأ ألميريا ريال مدريد، بجوهرة الأكاديمية البيضاء الذي انضم للفريق الإسباني قبل أقل من أسبوعين فقط، وبمجرد أن سجل هدفه الأول مع ألميريا، رفض أريباس الاحتفال بالهدف في لقطة رائعة منه تقديرًا لريال مدريد الذي كان معه منذ سن العاشرة.

وأدرك ريال مدريد التعادل عن طريق جود بيلينجهام، ثم سجل هدفين متتالين لينتصر بنتيجة 3-1.