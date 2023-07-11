من قلب برشلونة .. جوارديولا: لو عملت مع رونالد كومان سأكون المدرب المساعد!

تصريحات أطلقها بيب جوارديولا على مدرب منتخب هولندا الحالي

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنّه لو عمل مع مدرب هولندا، رونالد كومان، فسوف يقبل بمنصب المدرب المساعد.

جوارديولا سبق ولعب مع رونالد كومان في بداية مسيرته مع برشلونة، كما واجهه في عدة مناسبات.

وتواجد بيب رفقة كومان في برشلونة لأجل لعب الجولف، وهناك التقت بهما قناة NOS الهولندية وأجرت حوارًا مقتضبًا مع المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم.

وقال جوارديولا: "علاقتي بكومان تمتد لسنوات طويلة، فحينما بدأت في برشلونة كان هو أكبر مني ويرعاني، فكنت لاعبًا صاعدًا بينما هو من الكبار".

وتابع: "لولا يوهان كرويف لما كنت هنا، والأمر يختلف بالنسبة لكومان، فهو بدأ مسيرته بالفعل قبل كرويف، لكن أنا صعدت للفريق الأول بسبب يوهان".

جوارديولا أيضًا تحدث عن منتخب هولندا وأنّ الفلسفة التي قدمها لكرة القدم كفيلة بوضعه بين كبار المنتخبات بغض النظر عن نتائج الفوز والخسارة.

وبسؤاله إن كان من الممكن أن يعمل مع رونالد كومان، أجاب: "ربما نعمل سويًا في فريق واحد، ولكن في هذه الحالة سأكون المدرب المساعد، فهو أكثر خبرة وأكبر عمرًا".

ليجيبه كومان ضاحكًا: "ولكنك الأكثر نجاحًا".

جدير بالذكر أنّ جوارديولا درب برشلونة بين 2008-2012 وحقق 14 بطولة، بينما كومان قاد الفريق في موسم ونصف وحصد لقب كأس الملك.