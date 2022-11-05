من قبل منتصف الملعب ..أسطورة المنتخب الألماني يسجل هدفًا تاريخيًا

هدف تاريخي في الدوري البولندي

يبدو أن النجم الألماني لوكاس بودولسكي لم يفقد بريقه اللامع بعد انتهاء رحلته في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، حيث سجل أحد أجمل أهداف الموسم الحالي في عالم كرة القدم.

بودولسكي سجل هدفًا تاريخيًا من على بعد حوالي 60 مترًا لفريقه جورنيك زابجه في شباك المنافس بوجون شتشتين، في المواجهة التي انتهت بنتيجة 4-1 لفريق لوكاس، ضمن الجولة الـ 16 من بطولة الدوري البولندي.

النجم الألماني أخذ الكرة على الجانب الأيسر قبل خط منتصف الملعب، ولمح من بعيد تقدم الحارس، ليقرر إرسال الكرة بقوة في الشباك من على بعد هذه المسافة الضخمة.

ليجذب أنظار العالم كله من خلال هذا الهدف الرائع، الذي ربما نراه يترشح للحصول على جائزة "بوشكاش"، ولكن من المؤكد أن التاريخ سيتذكره مثل بقية الأهداف التي جاءت بتلك النوعية.

وكان بودولسكي قد انتقل إلى فريق جورنيك زابجه البولندي في عام 2021، ومنذ ذلك الحين شارك معهم في 43 مباراة سجل من خلالها 13 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه.