"من فضلك اسأليني المزيد حول لاعبي ريال مدريد"... كلوب يسخر من أحد المراسلين

تعجب يورجن كلوب، من سؤال مراسلة إسبانية، عن لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش.
وفاز ريال مدريد على ليفربول 5-3، في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، بملعب أنفيلد.
ورد كلوب على صحيفة متسائلة، إذا كان سيمنح ريال مدريد، عقدًا جديدًا، قائلًا:" من الواضح أنك لست مهتمًا كثيرًا بمشاكلي، لذا فهذه ليست واحدة منهم".
واستكمل:" نعم، لاعب رائع، وأنا متأكد من أن كارلو أنشيلوتي وريال مدريد سيفعلان الشيء الصحيح المناسب له".
وأضاف قبل أن يُطرح عليه سؤال آخر:" أرجوك أن تسأليني المزيد حول لاعبي ريال مدريد".
ويلتقي الفريقين في مباراة العودة، على ملعب سنتياجو برنابيو، في منتصف مارس.
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