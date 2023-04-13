من ريال مدريد إلى القاع .. خاميس رودريجيز بلا نادٍ!

مسيرة خاميس رودريجيز تواصل الانحدار الدرامي.

تواصل مسيرة الكولومبي خاميس رودريجيز الانحدار بصورة درامية في السنوات القليلة الماضية، منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني في 2020 بصورة نهائية.

نادي أولمبياكوس اليوناني، الذي انضم له خاميس في صيف 2022، أعلن رسميًا عن رحيل النجم الكولومبي عن النادي بصورة فورية، عبر بيان على حسابه عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان: "أولمبياكوس وخاميس رودريجيز قررا إنهاء تعاونهما، سيكون خاميس دائمًا جزءً من نادينا، وعضوًا في عائلة الأحمر والأبيض، نريد أن نشكره على خدماته للنادي، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

خاميس رودريجيز انضم إلى ريال مدريد في صيف 2014 بعدما كان أحد أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم 2014 التي استضافتها البرازيل، في صفقة حصل منها نادي موناكو الفرنسي على 75 مليون يورو.

لكن مسيرة الكولومبي الدولي انحدرت سريعًا حيث لم يتمكن من حجز مكان أساسي مع النادي الملكي، ورحل معارًا في 2017 إلى بايرن ميونخ الألماني لمدة موسمين على أمل إحياء مسيرته.

لكن لم يتمكن خاميس رودريجيز من استعادة أفضل مستوياته، ليرحل صوب إيفرتون الإنجليزي في صيف 2020، لينتقل بعد موسم واحد فقط إلى الريان القطري، وبعدها بموسم إلى أولمبياكوس اليوناني قبل الرحيل عنه بصورة درامية بعدما شارك معه في 24 مباراة خلال موسم 2022-23.