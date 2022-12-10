من دفعه؟ مشجع اقتحم الملعب لأجل رونالدو فتعرض للعقاب!

ماذا حدث؟

اقتحم أحد المشجعين ملعب الثمامة عقب انتهاء مباراة المغرب والبرتغال لأجل التقاط الصورة مع كريستيانو رونالدو.

البرتغال ودعت كأس العالم من دور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام المغرب بهدف نظيف، ليصبح أسود أطلس أول منتخب إفريقي يصل إلى المربع الذهبي.

ورصدت الكاميرات نزول أحد المشجعين إلى أرض الملعب ومحاولة الوصول إلى رونالدو عقب اللقاء، لكن تم دفعه.

وأعتقد البعض أن رونالدو هو من قام بمنع المشجع، ورفض التصوير معه، لكن الكاميرات الطائرة والجماهير القريبة من المشهد أنصفت نجم البرتغال.

فقال أحد الجماهير المتواجدة بالملعب تعليقًا على الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي:" لكي نكون منصفين، الأمن هو من سحبه".

وتلقت الصور تعليقات عديدة، البعض قال" إنه أسوء وقت لالتقاط صورة" وآخرون "جرأة ذلك الشاب للمجيء لرونالدو بعد الإقصاء من كأس العالم، يستحق الطرد".

وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي يظهر فيها كريستيانو رونالدو في كأس العالم، إذ يُتوقع اعتزاله اللعب الدولي.