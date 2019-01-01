من جديد.. جماهير باريس سان جيرمان تسب نيمار

الجماهير غير راضية عن لاعبها البرازيلي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لا يزال صيف الانتقالات يطل بظلاله على باريس سان جيرمان الفرنسي، وتحديداً أزمة نيمار الجماهيرية التي تجددت عقب نهاية التوقف الدولي.

جاء ذلك في مباراة الأسبوع الخامس للدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان وستراسبورج على ملعب حديقة الأمراء.

وكما سبق للجماهير التعرض لنيمار بالسباب سواء بالهتاف أو باللافتات خلال مباريات الصيف، عاد الجماهير لتوجيه السباب ضده منذ بداية المباراة.

Les injures fusent dès le coup d'envoi à l'encontre de Neymar. "Hiro de Pu**" descend de la Tribune Auteuil #PSGRCSA pic.twitter.com/FOgfr01z0G — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 14, 2019

وكان نيمار قد أعلن رغبته في العودة إلى برشلونة خلال الصيف، إلا أن الصفقة فشلت في نهاية المطاف.

يذكر أن البرازيلي كان قد انتقل إلى باريس قادماً من البلوجرانا في أغسطس 2017 مقابل 222 مليون يورو.