من بوروسيا إلى آخر .. حسم مصير بن سبعيني في يناير

هيثم محمدهيثم محمد
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Ramy Bensebaini Borussia Mönchengladbach DFB-Pokal 2021Getty Images
انتقالاتبوروسيا دورتموندالدوري الألماني - بوندسليجابوروسيا مونشنجلادباخرامي بن سبعيني

أفادت تقارير بوجود تحركات من قبل بوروسيا دورتموند من أجل التعاقد مع النجم الجزائري رامي بن سبعيني في يناير المقبل من بوروسيا مونشنجلادباخ.

الظهير الجزائري ينتهي عقده مع ناديه الألماني في نهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق من أجل مد عقده.

وقالت "Ruhr Nachrichten" إن بوروسيا دورتموند أعاد إحياء الاهتمام باللاعب مرة أخرى عقب محاولة ضمه الصيف الماضي التي لم تنجح.

ولا يمانع مونشنجلادباخ بيع بن سبعيني في يناير لتجنب خسارته مجاناً في الصيف المقبل بحسب التقرير، ويطلب 13 مليون يورو على الأقل.

دورتموند ليس الوحيد المهتم بخدمات الجزائري، ولكن بحسب تقارير في إيطاليا يحظى بمتابعة من إنتر ويوفنتوس الذان سيتحركان لضمه مجاناً حال لم يجدد مع ناديه الألماني.

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