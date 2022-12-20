من برشلونة إلى ميسي.. لابورتا يشيد بـ"عدالة التاريخ" وتشافي: الأفضل عبر العصور

برشلونة لا ينسى أهم لاعب مر على تاريخه

سرق ليونيل ميسي الأضواء بعد فوزه بكأس العالم 2022 ضد فرنسا بثنائية رائعة وتتويج ظل منتظرًا له لأكثر من 16 عامًا.

اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا كان موضوع حديث الرجلين الأهم في برشلونة، الرئيس جوان لابورتا والمدرب تشافي هيرنانديز.

قال لابورتا في تصريحات لـ"أمازون برايم": "إنها العدالة التاريخية، إنه الأفضل على مر العصور ويستحق الجائزة".

وتشارك تشافي مع لابورتا السعادة قائلًا: "أنا سعيد للغاية من أجل ميسي، إنه يستحق كأس العالم، إنه أفضل لاعب في التاريخ، وهو صديقي، هذه الكأس هي من بين الأفضل في التاريخ".