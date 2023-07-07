من أكثر اللاعبين هبوطًا في القيمة السوقية موسم 2022-2023؟

بلال محمد
Sadio-Mane(C)Getty Images
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تعرف على أكثر اللاعبين هبوطًا في القيمة السوقية لموسم 2022-23...

شهدت الفترة الماضية، تراجعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من لم ينجحوا مع فرقهم في المسابقات المحلية ومن قبلها في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم.

وتراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين في الموسم الماضي، خاصة من كانت معقودة عليهم الكثير من الآمال للتألق مع فرقهم والنجاح معهم في الموسم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين، في موسم 2022-23؟

من صاحب أكبر هبوط في القيمة السوقية للاعبين في موسم 2022-23؟

مهاجم بايرن ميونخ ساديو ماني هو أكثر اللاعبين تراجعًا في القيمة السوقية في الموسم الماضي، إذ تراجعت قيمته بمقدار 25 مليون يورو كاملة، ومعه.

اختيارات المحررين

اللاعبالفريقالقيمة الحاليةمقدار التراجع
ساديو مانيبايرن ميونخ25 مليون يورو45 مليون يورو
ويلفريد نديديليستر سيتي25 مليون يورو35 مليون يورو
بول بوجبايوفنتوس15 مليون يورو33 مليون يورو
يوري تيليمانسليستر سيتي25 مليون يورو30 مليون يورو
روميلو لوكاكوإنتر40 مليون يورو30 مليون يورو
جادون سانشومانشستر يونايتد45 مليون يورو30 مليون يورو
شالار سوينكوليستر سيتي15 مليون يورو25 مليون يورو
نجولو كانتيالاتحاد15 مليون يورو25 مليون يورو
أرنو دانجوماتوتنهام25 مليون يورو25 مليون يورو
سوليرباريس سان جيرمان25 مليون يورو25 مليون يورو