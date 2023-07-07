من أكثر اللاعبين هبوطًا في القيمة السوقية موسم 2022-2023؟

شهدت الفترة الماضية، تراجعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من لم ينجحوا مع فرقهم في المسابقات المحلية ومن قبلها في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم.
وتراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين في الموسم الماضي، خاصة من كانت معقودة عليهم الكثير من الآمال للتألق مع فرقهم والنجاح معهم في الموسم.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين، في موسم 2022-23؟
من صاحب أكبر هبوط في القيمة السوقية للاعبين في موسم 2022-23؟
مهاجم بايرن ميونخ ساديو ماني هو أكثر اللاعبين تراجعًا في القيمة السوقية في الموسم الماضي، إذ تراجعت قيمته بمقدار 25 مليون يورو كاملة، ومعه.
اختيارات المحررين
|اللاعب
|الفريق
|القيمة الحالية
|مقدار التراجع
|ساديو ماني
|بايرن ميونخ
|25 مليون يورو
|45 مليون يورو
|ويلفريد نديدي
|ليستر سيتي
|25 مليون يورو
|35 مليون يورو
|بول بوجبا
|يوفنتوس
|15 مليون يورو
|33 مليون يورو
|يوري تيليمانس
|ليستر سيتي
|25 مليون يورو
|30 مليون يورو
|روميلو لوكاكو
|إنتر
|40 مليون يورو
|30 مليون يورو
|جادون سانشو
|مانشستر يونايتد
|45 مليون يورو
|30 مليون يورو
|شالار سوينكو
|ليستر سيتي
|15 مليون يورو
|25 مليون يورو
|نجولو كانتي
|الاتحاد
|15 مليون يورو
|25 مليون يورو
|أرنو دانجوما
|توتنهام
|25 مليون يورو
|25 مليون يورو
|سولير
|باريس سان جيرمان
|25 مليون يورو
|25 مليون يورو