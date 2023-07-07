من أكثر اللاعبين ارتفاعًا في القيمة السوقية موسم 2022-2023؟

تعرف على أكثر اللاعبين ارتفاعًا في القيمة السوقية لموسم 2022-23...

شهدت الفترة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من تألقوا مع فرقهم في المسابقات المحلية ومن قبلها في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم.

وتألق العديد من اللاعبين في الموسم المنصرم، وقادوا فرقهم إلى منصات التتويج، وقدموا مستويات فردية مميزة جعلتهم نجومًا في الدوريات المختلفة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين، في موسم 2022-23؟

من صاحب أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في موسم 2022-23؟

النجم الجورجي خفيتشا كافاراتسخيليا الذي يقدم مستويات مبهرة مع نابولي الإيطالي، وقاد فريقه لتحقيق لقب الدوري بعد سنوات طويلة من الغياب، هو أكثر اللاعبين ارتفاعًا في القيمة السوقية حول العالم، بعد أن وصلت قيمته السوقية حاليًا إلى 85 مليون يورو، وزادت 70 مليون في موسم واحد.

في الجدول التالي نستعرض أكثر اللاعبين زيادة في القيمة السوقية خلال 2023.