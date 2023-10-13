من أراد المتعة فليذهب إلى مبابي! .. كيليان يصنع تاريخًا جديدًا مع فرنسا أمام هولندا

كيليان مبابي يبدع ويمتع الجماهير أمام هولندا...

نجح المنتخب الفرنسي، في حسم قمة من قمم الكرة الأوروبية، بالفوز على هولندا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وشهد اللقاء مشاركة كيليان مبابي، بشكل أساسي منذ بداية اللقاء حتى نهايته، ونجح في قيادة منتخب بلاده للخروج بنقاط المباراة كاملة.

ماذا قدم مبابي أمام هولندا؟

من أراد المتعة فليذهب إلى مبابي!

ظهر كيليان مبابي، في شكل مميز للغاية في مباراة اليوم ونجح في تسجيل هدفين، ولكن مع تسجيل الهدفين استطاع مبابي خطف الأنظار إليه بسبب قدراته الفنية المميزة التي قدمها.

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الهدف الثاني لمبابي، أذهل كل من شاهده سواء في الملعب أو من شاشات التلفاز، فاستطاع النجم الشاب تسديد كرة صاروخية سكنت المرمى بطريقة رائعة، أو كذلك تمريراته السحرية في الملعب لزملائه.

صاحب الـ 24 عامًا، في مباراة الليلة بعد ابتعاده عن الضغوط في باريس سان جيرمان، ظهر بالشكل المنتظر منه والذي أمتع الجماهير، وهذا ما يبحث عنه مبابي الخروج والهروب من الضغوطات التي تعكر ذهنه وتبعده عن مستواه.

مبابي وتاريخ جديد مع فرنسا

نجح كيليان مبابي، في تحقيق رقمًا قياسيًا شخصيًا جديدًا له أمام هولندا، بعدما نجح في تسجيل هدفي منتخب بلاده، ليصل منتخب الديوك إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب المجموعة.

وبعد هدفي مبابي، اليوم في شباك هولندا، وصل النجم الشاب إلى الهدف رقم 42 له في مسيرته مع منتخب بلاده، ليصبح في المركز الرابع من قائمة هدافي منتخب بلاده التاريخية.

ويحتاج كيليان مبابي إلى تسجيل 12 هدفًا مع فرنسا، ليتساوى مع جيرو في صدارة ترتيب الهدافين، و13 هدفًا للانفراد بالصدارة.