من أجل 25 مليون دولار .. دعوى الاعتداء الجنسي تعود لمطاردة كريستيانو رونالدو

أشباح الماضي تعود لمطاردة كريستيانو رونالدو من جديد..

قررت محكمة أمريكية الاستماع إلى حجج المحامين الذين يحاولون إعادة فتح دعوى اغتصاب والمطالبة بملايين الدولارات من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تم فتح القضية الأصلية في عام 2018 وتم رفضها في يونيو 2022، ومع ذلك، تزعم المدعية كاثرين مايورجا أن اتفاق السرية الذي تم التوصل إليه بينها وبين رونالدو في عام 2010 قد تم انتهاكه من قبل النجم البرتغالي وشركائه في عام 2017، وهي تسعى الآن للحصول على 25 مليون دولار بسبب الأضرار التي لحقت بها.

سوف يجادل محامو مايورجا بأن قاضي المحكمة الفيدرالية في ولاية نيفادا كان مخطئًا في رفض إدراج اتفاقية السرية كدليل وأنه يجب إعادة فتح القضية.

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وتزعم مايورجا – التي وافقت على الكشف عن اسمها علنًا – أن النجم البرتغالي اغتصبها في غرفة فندق في لاس فيجاس عام 2009، وقد أكد رونالدو دائمًا، من خلال فريقه القانوني، أن اللقاء كان بالتراضي.

في عام 2010، توصل الطرفان إلى اتفاقية سرية، ذكر فيها محامي مايورجا أن موكلته حصلت على مبلغ 375 ألف دولار أمريكي.

وقرر المدعون العامون في لاس فيجاس إعادة فتح التحقيقات في القضية بعد تقديم مايورجا دعوى قضائية في عام 2018، ولكن بعد عام خلصوا إلى عدم وجود أدلة كافية لإثبات هذه الادعاءات.

وستستمع لجنة مكونة من ثلاثة قضاة إلى المرافعات الشفهية من الجانبين في جلسة خاصة في لاس فيجاس يوم الأربعاء، لكن من غير المتوقع صدور حكم فوري بشأن ما إذا كان سيتم إعادة فتح القضية المدنية أم لا.