من أجل رونالدو .. رد فعل مفاجئ من الجماهير الصينية قبل سفر النصر

تحرك مفاجئ من جماهير النصر

يستعد فريق نادي النصر للسفر إلى الصين، من أجل المشاركة في جولة الفريق التي ستقام يومي 24 و 28 يناير الجاري، خلال فترة التوقف الحالية لبطولة دوري روشن السعودي.

ويواجه النصر فريقي شنجهاي شينخوا وجيجانج إف سي خلال جولته في الصين، حيث سيلعب العالمي بجميع نجومه العالميين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن تقارير إعلامية صينية، قد أشارت إلى أن الجماهير الصينية قامت بشراء تذاكر مباراتي النصر الوديتين في جولة الصين، في وقت قياسي، بعد ساعات قليلة من طرح التذاكر.

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وأوضحت التقارير أن التذاكر تم طرحها في تمام 11 صباحًا بتوقيت الصين، قد نفدت بعد ساعات قليلة من طرحها، كما أن التذاكر الأغلى ثمنًا تم بيعها بعد ثوانٍ معدودة من طرحها.

وتفاجئ النصر برد فعل جماهير الصين، التي تسابقت على الحصول على تذاكر المباراتين، من أجل استغلال الفرصة ومشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.