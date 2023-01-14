من أجل رونالدو .. النصر يطيح بكونان ويستعيد أبو بكر ضد الشباب

سيتم استبعاد الإيفواري بصورة مؤقتة

Shahid

بعد فترة من التضارب حول الاسم الأجنبي الذي سيقوم نادي النصر باستبعاده من قائمته لتسجيل كريستيانو رونالدو، عاد فينسنت أبو بكر للصورة من جديد.

النصر تعاقد مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسط محاولات من النادي للتخلي عن أحد اللاعبين الأجانب، حتى يتمكن البرتغالي من المشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

فينسنت أبو بكر كان على رأس المرشحين، وسط تكهنات حول رحيله عن النادي وفسخ عقده بشكل كامل، ولكن صحيفة "الرياضية" السعودية كشفت عن تطورات جديدة.

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ويأتي ذلك بعدما قرر الفريق العاصمي إسقاط الإيفواري جيسلان كونان من قائمة الفريق، بسبب معاناته من إصابة في الركبة ستبعده عن المباريات لفترة طويلة.

وسيتم بعدها مخالصة أحد الأسماء الأجنبية وإعادة قيد كونان من جديد بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل بعد نهاية الميركاتو.

وقرر رودي جارسيا مدرب النصر إعادة فينسنت أبو بكر إلى قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الشباب اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الأول بجدول الدوري السعودي بـ29 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب الذي يأتي بالمركز الثاني.

Shahid