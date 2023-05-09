من أجل دوري الأبطال .. تفاصيل "العرض الأخير" لبرشلونة لضم سفيان أمرابط!

النادي الكتالوني يعود مرة أخرى من أجل الدولي المغربي

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للتقدم بالعرض الأخير من أجل التعاقد مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط نجم فيورنتينا بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

المدرب تشافي هيرنانديز طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع لاعب محوري بصفات جسدية تمنح الفريق المزيد من القوة الدفاعية بالمباريات الأعلى مستوى في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت" إن مارتن زوبيميندي كان الهدف الأول لتشافي، ولكن برشلونة استبعد الأمر تمامًا بسبب سعر اللاعب المرتفع، ليصبح أمرابط هو اللاعب المناسب بمركز المحور الدفاعي.

وأشارت إلى أن النادي الكتالوني لا يريد دفع أكثر من 25 مليون يورو لضم أمرابط، لأن عقده يتبقى عليه عام واحد فقط مع إمكانية إضافة سنة أخرى اختيارية.

وعلى الجانب الآخر يريد فيورنتينا الحصول على أقصى استفادة مالية من الدولي المغربي، عن طريق استغلال الاهتمام الواسع الذي يحظى به اللاعب من كبار أوروبا، ولكن أولوية أمرابط في الوقت الحالي هي برشلونة ومن المتوقع أن تكون رغبته هي العنصر الفاصل في أي صفقة محتملة.

يذكر أن برشلونة حاول ضم أمرابط على سبيل الإعارة في يناير الماضي، مع إضافة أحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو، ولكن الصفقة فشلت في النهاية بسبب تعقد المفاوضات مع فيورنتينا.