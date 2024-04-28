من أجل جافي .. برشلونة يُضحي بمستقبل الهجوم!

قرار مفاجئ من برشلونة وتشافي

يبدو أن نادي برشلونة قد يُضحي بأحد نجومه الواعدين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها حاليًا.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن برشلونة مستعد للتضحية باللاعب البرازيلي فيتور روكي خلال الصيف المقبل، في ظل عدم اعتماد مدربه تشافي هيرنانديز عليه خلال الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة أن العائق الذي يمنع روكي من الاستمرار مع برشلونة هو قانون اللعب المالي النظيف، لأن برشلونة لم يتمكن من تسجيل عقده إلا لمدة 6 أشهر فقط، حيث سيقوم بإعادة تسجيل عقده في رابطة الدوري الإسباني من جديد في الصيف القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويضع برشلونة أمامه أولويات قبل تسجيل عقد روكي، وهي التعاقد مع لاعب وسط وجناح أيسر، بالإضافة إلى إعادة تسجيل عقد جافي في الصيف المقبل.

ويُريد تشافي أن يحسم جميع الأولويات قبل حسم موقف روكي، حيث خيار إعارته لفريق آخر الموسم المقبل يظل هو الأقوى على طاولة برشلونة.

وعلق هيرنانديز على هذا الأمر قائلًا: "خلال نهاية الموسم سنقرر ما هو الأفضل لكل لاعب، ولكن بالنسبة لروكي ليس من السهل القدوم من البرازيل واتخاذ القرار بشكل مباشر، التأقلم يستغرق وقتًا وفي نهاية الموسم سنقرر".