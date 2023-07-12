من أجل تعويض نجم هجومه الراحل.. تشيلسي يبدأ التفاوض مع "ابن الجزائر"

صفقة قوية جديدة محتملة للبلوز "النشطين" في الميركاتو

يبدو نادي تشيلسي نشيطًا للغاية في موسم الانتقالات الجاري من بدايته سواء فيما يتعلق بعمليات الشراء وبالأخص في عمليات البيع.

أبرم تشيلسي صفقات أهمهما كريستوفر نكونكو وباع حفنة من لاعبيه كي يمول صفقاته الهامة في الميركاتو.

شبكة "إي إس بي إن" أفادت بأن تشيلسي فتح خط المفاوضات لضم ريان شرقي من ليون، وهو اللاعب الصاعد بقوة كبيرة في كرة القدم الفرنسية.

يملك شرقي قدرات هجومية رائعة ستعوض تشيلسي بالتأكيد عن رحيل الأمريكي كريستيان بوليسيتش، ولكن ليون لا يريد التفريط في اللاعب بمبالغ بسيطة.

شرقي البالغ من العمر 19 عامًا من أب فرنسي ذي أصول إيطالية وأم ذات أصول جزائرية، ومثل منتخب فرنسا في الفئات السنية الأدنى ولم يخض أي مباراة مع المنتخب الأول لأي بلد.

وخلال الآونة الأخيرة، أفادت تقارير صحفية بأن شرقي قد يفضل اللعب لمحاربي الصحراء إذا تم استدعاؤه من قبل المنتخب الأول، لكن لا يزال الأمر إلى الآن في مرحلة التشاور دون أخذ أي قرار رسمي حيال المنتخب الذي سيمثله شرقي بشكل مؤكد.