من أجل تصحيح الأوضاع.. حان وقت "الوايلد كارد" في فانتازي الدوري الإنجليزي

عودة البريميرليج!

ربما تكون غير راضٍ عما حققته في الجولات الثلاث الأولى من مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، ولكن عزيزي المشارك، لا تفقد الأمل سريعًا، فالوقت ما زال أمامك طويلا لتعويض النقاط، والتقدم مرة أخرى في الترتيب.

ولأجل تعويض النقاط، تتيح اللعبة مجموعة من الخواص التي يمكن استخدامها، لتحقيق ميزة نوعية في إحدى الجولات عن باقي المشاركين، وإحدى أهم تلك الخواص، هي بالتأكيد خاصية الوايلد كارد، التي تتيح لك تغيير تشكيلتك كاملة بشكل مجاني.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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لماذا الوايلد كارد؟

استخدام الوايلد كارد الآن، سيكون هو القرار الصحيح لتدارك أخطاء الجولات الثلاث الأولى، فمع بداية الموسم، نقع جميعا في نفس الأخطاء، بسبب عدم وضوح الرؤية بعد، فهناك مجموعة من نجوم اللعبة في الموسم الماضي، بدأوا هذا الموسم بأسوأ طريقة ممكنة، وعلى رأسهم أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، وكذلك جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

لذلك سيكون الانتظار على هؤلاء لفترة أخرى مكلفًا جدًا، خاصة في ظل تألق عناصر أخرى بديلة، وبتكلفة أقل.

على الجانب الآخر، هناك مجموعة من اللاعبين الذين فاجأوا الجميع في انطلاقة الموسم الجديد من مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، مثل: لويس دياز جناح ليفربول، الذي أصبح أكثر فاعلية على المرمى بشكل ملحوظ، وبريان مبيومو نجم برينتفورد الذي أصبح نجم الفريق الأول بعد رحيل إيفان توني إلى الدوري السعودي.

هناك أيضا ثنائي برايتون المتألق في الهجوم، داني ويلبك وجواو بيدرو، وكذلك مهاجم نوتنجهام فورست كريس وود، كل هذه العناصر من شأنها أن تغير الحسابات في قادم الجولات، وتجعل استخدام الوايلد كارد الآن ضرورة ملحة.

السبب المصيري

يمكن القول كذلك أن السبب المصيري الآن لاستخدام الوايلد كارد، هو الجمع بين محمد صلاح نجم ليفربول، والسفاح النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي، في تشكيلة واحدة.

هذا السبب بالتأكيد سيكون للمشاركين الذين قرروا بدء الموسم دون هالاند أو صلاح، أو كليهما، لأن الاستمرار في التنافس في ظل غياب الثنائي أو أحدهما، يعتبر بمثابة الانتحار داخل لعبة الفانتازي.

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