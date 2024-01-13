من أجل بيع نجمه وشراء هدف عمالقة أوروبا.. أتلتيكو مدريد يستغل السعودية!

سيميوني يريد التبضع على طريقته الخاصة..

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هل أنخيل كوريا هو أهم المرشحين للرحيل عن أتلتيكو مدريد في الشتاء الجاري؟ حتى الساعات القليلة الماضية كان كل شيء يصب في هذا الاتجاه وسط توجه من اللاعب وناديه لقبول العرض السعودي المقدم من الاتحاد على أغلب التقديرات.

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لكن اسمًا هامًا آخر قفز إلى أولويات الرحيل، وهو ألفارو موراتا، الذي يستهدفه نادي الشباب الذي حصل في وقت سابق على يانيك كاراسكو من أتلتيكو نفسه.

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موراتا لن يكون صفقة رخيصة الثمن، ولكن أتلتيكو يعتزه تقوية حصيلته المادية به من أجل صفقات أخرى أهم بالنسبة لدييجو سيميوني، وفقًا لصحيفة "ريليفو".

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المصدر ذاته أكد أنه في حالة السماح برحيل موراتا، فستكون أولوية فريق سيميوني متمثلة في الحصول على ليني يورو، مدافع ليل الفرنسي الذي يجذب أنظار كبار أوروبا والبالغ من العمر 18 عامًا.

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